GROENLO – Donderdag 22 april werd op Marveld Recreatie in Groenlo de kinderfietsroute ‘Onder vuur’ geopend. De 16 kilometer lange route vertelt het verhaal van de Grolse kinderen Harmen en Bregje, die tijdens de 17de eeuw veel spanende avonturen mee maakten.

De route kan worden gestart vanaf het centrum van Groenlo, bij de VVV (Kevelderstraat 1) en Marveld Recreatie (Elhofweg 6), en wordt aangegeven door kleine blauwe vierkante bordjes met een kanon erop.

Onderweg kom je langs gebouwen en objecten die een rol speelden in 1627. Om toegang te krijgen tot de stad Grolle, zoals Groenlo in de 17de eeuw werd genoemd, moet je het wachtwoord bemachtigen door onderweg een puzzel op te lossen.

De start van de fietsroute werd dichtgehouden door enkele leden van de Compagnie Grolle. Uiteindelijk waren het ‘Harmen’ en ‘Bregje’ de eerste kinderen die de route al fietsend aflegden. De bewegwijzerde fietsroute is voor kinderen van circa 9 tot 12 jaar.

Achtergrond info

‘Onder vuur’ is een spannend boek geschreven door Arend van Dam. Deze gaat over het waar gebeurde verhaal van Bregje, een meisje dat in 1627 werd gevonden voor de poort van de Grolle. Ze is op zoek naar haar vader de ergens in de stad moet zijn. het is oorlog tussen Nederland en Spanje en haar vader is soldaat in het leger Prins Frederik Hendrik. Bregje heeft gehoord dat hij is overgelopen naar het leger van de Spanjaarden. Waarom deed haar vader dat en waar is hij nu?…..

Tijdens de spannende fietsroute nemen Harmen en Bregje je mee langs de plekken waar ze zijn geweest tijdens hun zoektocht.

