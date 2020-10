Eerste kunstwerk Silo Art Tour Achterhoek gerealiseerd

AALTEN – Met de ambitie om in 2021 een Silo Art Tour te realiseren is street art kunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg gestart met het transformeren van vier grote silo’s op varkensboerderij ’t Westendorp van de familie Ruesink in Aalten. Met de Silo Art worden agrarische gebouwen getransformeerd tot ‘kunstwerken’ in de buitenruimte.

Tijdens een reis door Australië maakte Suzanne Ruesink kennis met de Australische Silo Art Movement. “De Australian Silo Art Movement begon in 2015 in de staat Victoria toen een culturele non-profit organisatie een voormalige graansilo beschilderde om daarmee het verhaal van de economische teloorgang van een ooit welvarende graanregio te vertellen”, zegt Ruesink. Meer silo’s volgden en zo werden veel vervallen gebouwen opgeknapt. De inwoners reageerden heel positief op deze verfraaiing van de buitenruimte. En steeds meer toeristen maken een roadtrip langs de silo’s en daarmee door een onontdekt stuk Australië. “De aantrekkingskracht van deze regio is enorm toegenomen dankzij de kunstwerken en de lokale economie profiteert flink van de toegenomen toeristenstroom”, aldus Ruesink. “Ik dacht dat kunnen we in de Achterhoek ook”.

Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek

Suzanne deelde haar idee met Stichting Pak An. Die haakte vervolgens Achterhoek Toerisme en Cultuur Oost aan, die samenwerken in het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Dat is een samenwerkingsverband waarin de Achterhoekse gemeenten de culturele identiteit en leefbaarheid van deze regio versterken. “We werden zo enthousiast dat we als Pact het project meteen hebben omarmd. Samen met Erna aan de Stegge van Cultuur Oost hebben we een plan geschreven om een Silo Art Tour te realiseren in de Achterhoek”, geeft Annemiek Riefel van Achterhoek Toerisme aan.

RoosArt

div>Het eerste werk in Aalten is gerealiseerd door de Doesburgse street art kunstenares Rosalie de Graaf (RoosArt). “Om tot een goed ontwerp te komen heb ik onder andere met Frans Miggelbrink gesproken. Dat was inspirerend, want hij kan zulke mooie verhalen vertellen over de Achterhoek”, zegt De Graaf. Het kunstwerk vertelt het verhaal van de Achterhoekse mentaliteit – plezier, doorzettingsvermogen, wilskracht, naoberschap en ondernemersdrang – aan de hand van vier Achterhoekers van verschillende leeftijden. “Zo staat BMX’er Jelle van Gorkom voor de veerkracht van de Achterhoek. Ook bij tegenslag gaan we door en laten we ons hoofd niet hangen.”

Silo Art Tour

div>“Dit is pas het begin”, zegt Marcella de Vos, manager regiomarketing van Achterhoek Toerisme. “We hebben de ambitie om door de hele Achterhoek een aantal agrarische gebouwen, zoals schuren en silo’s – die vaak als lelijk worden beschouwd – te transformeren tot kunstwerken waar iedereen van kan genieten. Daarmee willen we de zichtbaarheid van de Achterhoek vergroten, andere doelgroepen interesseren voor de Achterhoek waaronder jongeren, jong talent een podium bieden en de vrijetijdssector een boost geven.” Ze benadrukt dat de vrijetijdssector ontzettend belangrijk is voor de Achterhoek. “Voor de economie en werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid. Recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, maar ook musea, kunst en cultuur dragen bij aan een prettige leefomgeving voor alle Achterhoekers”, aldus De Vos. “En in deze zware tijden willen we de sector extra stimuleren. Juist nu is het belangrijk om onderscheidend te blijven. Met de Silo Art Tour hebben we een bijzondere nieuwe trekpleister te pakken”, zegt De Vos.

Toekomstplannen

“We zijn nu bezig om de financiering voor het totale project rond te krijgen, zodat we straks nog veel meer silo’s, stallen en bedrijfspanden kunnen transformeren tot trekpleisters”, zegt Annemiek Riefel. “Gelukkig zijn er veel partijen die ons een warm hart toe dragen. Zo heeft WAM & Van Duren samen met Pfeifer uit Groenlo een hoogwerker ter beschikking gesteld, de gemeenten zijn heel ondersteunend en we krijgen vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds een gift.” We zijn ons daarnaast aan het oriënteren op andere locaties waarmee we vervolg kunnen gaan geven aan de tour. Geïnteresseerde locaties kunnen zich hiervoor melden bij het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.