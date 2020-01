Grote brand op industrieterrein in Aalten

AALTEN- Op dinsdag 28 januari is de brandweer rond 23.30 uur uitgerukt voor een zeer grote brand aan de Vierde Broekdijk in Aalten. Het gaat om de productiehal van een winkelinterieurbouwer dat vlam heeft gevat. De brand is volledig uitslaand en veroorzaakt veel rook.

Met een NLAlert is de directe omgeving gewaarschuwd tegen de bij de brand vrijkomende rook en andere schadelijk lucht. De brandweer roept op ramen en deuren te sluiten. Ook wordt geadviseerd mechanische ventilatie uit te zetten.

Er waren geen mensen aanwezig in het pand en er zijn geen slachtoffers. Het vuur wordt geblust door diverse brandweerkorpsen.