HV Grol 1 – Olympia 2

GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol speelden dinsdagavond de destijds afgebroken wedstrijd (vanwege een ernstige blessure) tegen Olympia Hengelo opnieuw, dit keer in Hengelo.

Na het goede spel en resultaat van 2 dagen ervoor tegen BWO wilden de dames dit voortzetten. En tegen Olympia -ook geen hoogvlieger in deze klasse- moesten ze deze kans pakken. In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd, van beide kanten werd er geen hoogstaand handbal gespeeld. Vijf minuten voor rust keek HV Grol tegen een 7-4 achterstand aan maar in de resterende tijd tot aan de rust had het team een uitstekende periode. Het scoorde 3 keer zodat met een stand van 7-7 van helft werd gewisseld.

De opdracht was om dit voort te zetten en een tandje erbij te doen. Ook de slordigheden uit het spel halen door goed geconcentreerd te spelen. Van dit alles kwam helaas weinig terecht, het aanvallende spel was goed genoeg en het jonge team creëerde genoeg 100% kansen, hier werd echter onzorgvuldig mee omgesprongen. De keepster van Olympia had ook een goede dag maar zoveel opgelegde kansen mogen niet gemist worden. Doordat HV Grol niet scoorde en Olympia wel, speelde het team uit Hengelo zich naar een 14-8 voorsprong.

Met nog 11 minuten te spelen was de opdracht, alles geven en vol gaan voor een beter resultaat. Het tempo werd opgeschroefd en HV Grol kwam dichterbij door 4 keer te scoren, ook in deze laatste periode waren er volop kansen om minimaal een verdiend gelijkspel uit het vuur te slepen. Dit lukte helaas niet en het bleef steken op 12-15.

Een teleurstellend resultaat in een wedstrijd die niet verloren had mogen worden. Verdedigend stond het goed met uitblinkster Nikki in het doel die 4 strafworpen stopte, probleem was de onnauwkeurige overgang naar de aanval en een afwerking die niet op scherp stond. Het team kan veel beter en kan dit a.s. zaterdag laten zien in de uitwedstrijd in Albergen tegen de Tukkers 2.