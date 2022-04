HelenaHuis opent haar deuren

AALTEN – Het HelenaHuis opent op 21 april 2022 haar deuren. Het HelenaHuis wordt een inspirerende ontmoetingsplaats vol kunst en verhalen. Naast een vaste cultuurhistorische collectie zijn er wisselende kunstexposities.

In het centrum van Aalten tegenover de Oude Helenakerk, in een prachtig industrieel pand uit 1953, biedt de sfeervolle ambiance van het HelenaHuis een expositieruimte met veel daglicht waar de kunstwerken optimaal tot hun recht komen.

Op de begane grond prijkt de volledig nagebouwde grafkelder, zoals initiatiefnemer en Aaltenaar Henk Heijnen (1949) hem vond in 1973. Tijdens restauratiewerken in de Oude Helenakerk, sloeg hij een gat in de vloer en daalde met een ladder af in de grafkelder. Pas enkele jaren gelden heeft Heijnen de grafkelder volgens zijn aantekeningen besloten na te bouwen In de grafkelder lagen o.a. Duitse adel. Onderzoek door historici heeft met absolute zekerheid aangetoond dat baron Lambert Joost van Hambroick is begraven in deze Aaltense grafkelder. Speciaal voor de opening heeft de Gemeente Zwolle twee schilderijen van de baron en zijn vrouw uit begin 1700 beschikbaar gesteld. Deze schilderijen worden nu tentoongesteld in het HelenaHuis.

Duitse adel begraven in Aalten overtrof alle verwachtingen en is een prachtig grensoverschrijdend verhaal gevonden waar momenteel een boek over wordt geschreven door Thaddeus van Eijck onder de naam Verholen Erfgoed (uitgave april 2022). Een ode aan de nieuwsgierigheid dus want zonder nieuwsgierigheid had deze vondst nooit plaatsgevonden, was dit verhaal nooit opgetekend. Geinspireerd door deze, en meerdere, vondsten, heeft Heijnen het pand aan de Landstraat 11 in Aalten aangekocht en verbouwd tot HelenaHuis. Een huis waarin kunst, geschiedenis en verhalen samen komen.

Piet te Lintum (1909-1985), de schilderende ambassadeur van de Achterhoek, heeft een blijvende eregalerij op de tweede etage. Hij was een goede waarnemer; om een goed lijkend portret of prikkelende karikatuur te kunnen maken, moet je -behalve over een creatief talent- ook beschikken over een scherp observatievermogen om een karakter gewaar te worden én bloot te leggen.

Te Lintum schilderde oa. veel impressionistische taferelen. Landschappen, dorpsgezichten, hooimijten en vervallen schuurtjes… hij zag schoonheid in het vergankelijke en legde dit bevlogen vast. Daarnaast ontwierp hij logo’s en reclamedrukwerk, en illustreerde vele boeken.

Veel mensen hebben werken, foto’s of documenten van Piet in hun bezit, het HelenaHuis organiseert door middel van kunstwerken in verzekerde bruikleen regelmatig wisselende tentoonstellingen. Deze privé-eigendommen worden op deze manier toegankelijk voor een groter publiek. Behalve werken van Piet te Lintum, worden ook regionale kunstenaars uit Nederland en Duitsland uitgenodigd voor wisselende thema-exposities.

Op de begane grond komt een gezellig café met goede koffie, lekker gebak, allerlei drankjes en borrelgarnituur. Buiten de reguliere openingstijden, worden lezingen, huiskamerconcerten en filmavonden verzorgd.

Op donderdag 21 april wordt het HelenaHuis feestelijk geopend door de Theoloog des Vaderlands dhr. Thomas Qaurtier. Vanaf woensdag 27 april is het publiek van harte welkom. De reguliere openingstijden worden vrijdag en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.helenahuis.nl.

