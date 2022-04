Kampeerseizoen geopend met eerste haring in de grond

ACHTERHOEK/ WINTERSWIJK – Op dinsdag 5 april is het kampeerseizoen van Kamperen in de Achterhoek geopend bij Camping Vreehorst in Winterswijk. Wethouder Tannemaat van de gemeente Winterswijk opende de Round Holy, een nieuwe bijzonder vormgegeven tent op het kampeerbedrijf van Jan van der Heide. Deze tent is namelijk één van de locaties binnen het nieuwe van camping naar camping aanbod.

Samenwerking

De kracht van de Achterhoekse campings zit niet alleen in de geweldige omgeving maar ook in een unieke samenwerking. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat een aantal campingeigenaren besloot elkaar te versterken door samen te werken in Kamperen in de Achterhoek. “Door deze mooie samenwerking van de kampeerbedrijven hebben we een groot bereik, waarbij we ook de doelgroep in de randstand en nu ook weer over de grens weten te bereiken” Aldus Carina de Groot van Achterhoek Toerisme.

Unieke arrangementen

Met de van camping naar camping arrangementen overnacht de gast op twee of meer campings. Er zijn arrangementen met eigen kampeermiddel en arrangementen waarbij je alleen je weekendtas meeneemt. Een uniek en vernieuwend aanbod waarbij gasten het beste van de Achterhoek ontdekken. De arrangementen gaan uit van verschillende thema’s; Terug naar de natuur, Kastelen en Landgoederen of bijvoorbeeld Bijzonder overnachten.

Rondje om de tent

De gratis Camping Card Achterhoek biedt niet alleen korting bij diverse leuke uitstapjes en aantrekkelijke kampeertarieven, maar vanaf dit voorjaar krijgen gasten ook een “rondje om de tent” op vertoon van de kaart. De bundelde routes starten bij één van de Toeristische Overstappunten in de buurt van de kampeerbedrijven en zijn gebaseerd op het netwerk van fietsknooppunten. De 12 fietsroutes zijn gebundeld in een brochure en verkrijgbaar bij alle aangesloten campings van Kamperen in de Achterhoek.

Wil je ook komen kamperen?

Informatie over het kampeeraanbod in de Achterhoek bekijk je op www.kamperenindeachterhoek.nl. Hier vind je de unieke arrangementen en kun je de Camping Card Achterhoek aanvragen waarmee je op de camping de routebundel ontvangt.

