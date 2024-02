Inspirerende foto expositie ‘I’m thinking’ van Ton van Vroonhoven in Oerkroeg Schiller

AALTEN – Van 9 februari tot 11 april 2024 verwelkomt Oerkroeg Schiller in Aalten de betoverende foto expositie ‘I’m thinking’ van fotograaf Ton van Vroonhoven. Deze unieke tentoonstelling vindt zijn oorsprong in de fascinatie van de fotograaf voor de film “I’m thinking of ending things”, waarbij kernachtige tekstfragmenten uit de ondertiteling een nieuwe dimensie van verhaal en beleving introduceerden.

Van Vroonhoven heeft deze krachtige zinnen gekoppeld aan de serene beelden die hij vastlegde in het hart van Duitsland, met name de deelstaten Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Saksen. Het resultaat is een samensmelting van woord en beeld die een nieuwe werkelijkheid onthult waarin soms het beeld, soms de tekst prevaleert.

De grotere serie werken die in het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller wordt getoond, belooft de onderliggende melancholie van het werk te intensiveren. FotoKabinet, een initiatief van Oerkroeg Schiller in samenwerking met het OFC, biedt een unieke kans om kunst binnen de ontspannen sfeer van een kroeg te ervaren.

Het OFC, een groep ervaren fotografen en kunstenaars, brengt met elk lid hun eigen specialisatie en perspectief. Dit collectief, bestaande uit Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Marjan Rosendahl, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink, viert de diversiteit van artistieke expressie.

Bezoekers zijn van harte welkom om deze meeslepende fusie van fotografie en verhaalvertelling te ontdekken tijdens de openingstijden van Oerkroeg Schiller, gelegen aan de Prinsenstraat 4 in Aalten.

Openingstijden:

Dinsdag en woensdag 19:00 tot 01:00

Donderdag 16:00 tot 01:00

Vrijdag 14:00 tot 02:00

Zaterdag 14:00 tot 02:00

Zondag 14:00 tot 01:00