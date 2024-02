Films ‘Living’ en ‘The Quiet Girl’ te zien in bibliotheek

BORCULO / RRULO – In de maand maart vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Borculo en Ruurlo respectievelijk de films ‘Frida’ (8 maart) en ‘The French Dispatch’ (29 maart). Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Frida

Op Internationale Vrouwendag, vrijdagavond 8 maart, vertonen de CINEbieb-vrijwilligers in Borculo de film ‘Frida’. Aanvang van de film: 20.00 uur.

Als er één vrouw is die vele vrouwen inspireert, is het Frida Kahlo wel. Terecht verschijnt ze na al die jaren nog steeds als feministisch icoon op t-shirts en dekbedovertrekken. Maar wie was Frida écht en wat kunnen we van haar leren? In het Oscarwinnende Frida volgen we haar in al haar kleuren en fasen van haar levendige, turbulente en soms tragische leven.

Regisseur: Julie Taymor

Cast: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Ashley Judd, Antonio Banderas, Edward Norton, Valeria Golino, Mía Maestro, Roger Rees, Saffron Burrows

The French Dispatch

Vrijdagavond 29 maart, om 20.00 uur, is in de Bibliotheek Ruurlo de film ‘The French Dispatch’ te zien.

Het wordt steeds drukker in het wonderlijke universum van de Amerikaanse filmmaker Wes Anderson (Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel). Want in plaats van één film heeft ie er nu wel vijf gemaakt. The French Dispatch is namelijk een handvol losse verhalen, die handig aan elkaar zijn gebreid als artikelen die zijn verschenen in The French Dispatch – een blad als The New Yorker, maar dan uit Kansas. Prachtig vormgegeven, quirky in het kwadraat, en vol briljante ideeën zoals in elke Wes Anderson film. Wel zo volgepropt dat je steeds naar adem hapt en hem absoluut een tweede keer moet/wil zien. De heerlijke muziek is van huiscomponist Alexandre Desplat.

Regisseur: Wes Anderson

Cast: Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Adrien Brody, Anjelica Huston, Lyna Khoudri, Owen Wilson, Jeffrey Wright, Steve Park

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Wil je het totale overzicht van alle films zien, dan kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.