Arty Shoes van Marianumleerlingen te zien aan De Leest

LICHTENVOORDE – De komende tijd kan iedere voorbijganger én iedere bezoeker van de Bibliotheek aan De Leest in Lichtenvoorde met volle teugen genieten van de kleurrijke én artistieke expositie ‘Arty Shoes’. De kunstenaars zijn de derdejaars leerlingen van Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde. Net als vorig jaar is de bieb heel blij om decor te mogen zijn van deze tentoonstelling. Dat de Bibliotheek aan ‘De Leest’ is gevestigd en Lichtenvoorde natuurlijk een geschiedenis van schoenmakers kent, maakt de plek van deze tentoonstelling nóg toepasselijker. De geëxposeerde werken staan zo opgesteld dat ze vanaf buiten te zien zijn, het andere deel is tijdens openingsuren van de Bibliotheek binnen te bewonderen.

Arty Shoes

Heleen Rooks-Hulshof vertelt, namens de docenten Beeldende Vorming van Scholengemeenschap Marianum, over de opdracht: “De leerlingen die in leerjaar 3 van het VMBO Beeldende Vorming hebben gekozen krijgen opdrachten waarbij het ontwerpproces en het zelf maken van keuzes binnen die opdracht steeds belangrijker wordt. Bij deze opdracht is een restproduct de basis voor de gehele opdracht. De basisschoenen komen van de Stichting MooiZooi in Haarlem. MooiZooi is een sociaal, duurzaam en creatief magazijn waar schoon en veilig restmateriaal van bedrijven wordt verzameld en aangeboden voor creatieve doeleinden. Ook is MooiZooi een werkgelegenheids- en dagbestedingsproject voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Hun doelgroepen zijn o.a. scholen, verenigingen, kinderdagverblijven, kunstenaars en particulieren. Een kijkje nemen op hun site ‘www.mooizooi.nl’ is een aanrader, maar een bezoekje aan hun magazijn helemaal”, aldus Heleen.

De basisschoenen zijn omgetoverd tot een bijzondere collectie kunst-schoenen: Arty Shoes. Naast een schoen, een bijpassende doos en een logo hebben de leerlingen ook een bladzijde voor de overzichtscatalogus gemaakt, die evenees te zien is in de bibliotheek. “Een schoen maken is één, deze op een commerciële manier presenteren een tweede… Kom kijken en geniet”, besluit een trotse docente.

