Kinderburgemeester opent Speurtocht

AALTEN – De eer was aan de kersverse kinderburgemeester van Aalten Timon Grevink om de nieuwe speurtocht ‘Max en de Gouden Strooplepel’ van Het Noorden van Aalten te openen. Afgelopen dinsdag 26 oktober kreeg hij het eerste exemplaar overhandigd en mocht op zoek naar de gouden strooplepel in de speeltuin. In het verhaal blijkt dat de lepel cruciaal is voor het maken van De Noordelingen Stroop.

De Noordelingen

Onder de grond van de speeltuin van Het Noorden van Aalten wonen kleine elfachtige aardmensjes: De Noordelingen. Het is een kabouterachtig volkje met eigenschappen van Duitse kobolden en Scandinavische elfen. Ze staan erom bekend dat ze lief en behulpzaam zijn. Ze doen allerlei klusjes voor de mensen, want dan krijgen ze lekkere pannenkoeken als beloning. Het verhaal is met de geschiedenis van ’t Noorden verrijkt, van de Molen in 1866 waar het allemaal begon naar de Hoge Glijbaan tot de Trein.

Kluiscode

Tijdens de speurtocht door de speeltuin moeten er cijfers gevonden of geraden worden om de kluiscode te kraken, want in deze kluis heeft Max per ongeluk de gouden strooplepel gelegd zonder de code te onthouden. Nu kan Kok Joris de stroop niet meer maken, en is het de taak van de kinderen Max te helpen in zijn zoektocht. Het verhaal omvat natuurlijke, creatieve en speelrijke elementen in de buitenspeeltuin. Perfect voor kinderen vanaf 8 jaar! Zijn de kinderen iets jonger? Dan is begeleiding van een ouder gewenst om het verhaal aan de kinderen voor te lezen. Het boekje is aan te schaffen voor 4,95 en ook te combineren met een High Ranja voor een kinderfeestje.

Toekomst

Naast de speurtocht is er ook een wandeling van 2,5 kilometer gemaakt waarbij je verschillende spelletjes kunt doen zoals bosparfum maken, bomentikkertje, wolken kijken en luisteren als een uil. De nadruk op de natuur is een mooie aanvulling van de insectenhotels en het Toeristisch Overstap Punt dat eerder dit jaar is gerealiseerd. Vanaf november is er een gezondere kinderkaart in de stijl van De Noordelingen. Er wordt momenteel ook hard gewerkt om een verbeterde invulling aan de speeltuin te geven waarbij natuur centraal staat.

