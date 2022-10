Nederlandse automobilist onderschat eigen gebruik telefoon achter het stuur

1 op 10 maakte weleens een (bijna) ongeluk mee door afleiding

87% van de Nederlanders geeft aan automobilisten te betrappen op het gebruik van de telefoon achter het stuur. Dit terwijl slechts 20% van de Nederlandse automobilisten erkent dit zelf te doen. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé, onder 1007 respondenten. Ook het bedienen van de radio en navigatie zijn afleidend gedrag tijdens het autorijden. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dit weleens te doen achter het stuur. Ondanks dat dit mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer oplevert.

Van alle Nederlandse automobilisten geeft 80% aan weleens een gevaarlijke situatie te hebben meegemaakt doordat een andere weggebruiker was afgeleid en wat anders deed tijdens het rijden. Bijvoorbeeld roken, eten of drinken. Ondanks het gevaarlijke voorbeeldgedrag vertoont de helft van de Nederlanders ook nog steeds zelf gevaarlijk gedrag achter het stuur, doordat zij bezig waren met zaken die voor afleiding zorgen.

Afleiding

Ruim 1 op de 10 Nederlandse automobilisten maakte weleens een (bijna) ongeluk mee doordat zij zelf met andere dingen bezig waren achter het stuur en niet opletten. Zo besteedden zij tijdens het rijden aandacht aan de kinderen in de auto (19%), roken (17%) of persoonlijke verzorging (9%). Automobilisten die dit deden gaven aan dat dit gevaarlijke gedrag noodzakelijk was, dat zij de gevaren ervan niet zagen of omdat zij geen geduld hadden om het uit te stellen tot na de autorit. Dit terwijl de urgentie en mogelijke gevolgen duidelijk zijn, want uit onderzoek van SWOV* blijkt dat bij 20 tot 30% van de verkeersongevallen afleiding of het gebrek aan aandacht van invloed is.

Veilig rijgedrag stimuleren

Omdat iedereen profiteert van veilig rijgedrag en minder ongelukken, stimuleert Univé veiligheid in het verkeer. Bijvoorbeeld met verkeersveiligheidstrainingen voor basisschoolkinderen. Maar ook met de Veilig op Weg functie in de Univé app. Johan Van den Neste, directeur Univé Schade, legt uit: “Met de Veilig op Weg App geven we gebruikers inzicht in het rijgedrag én het telefoongebruik. Elke rit krijgt een score, die goed rijgedrag beloont met een premiekorting op de autoverzekering tot 10%. Zo moedigen we hen aan om zo veilig mogelijk te rijden.”

Uit alle rijscores uit de Veilig op Weg tool blijkt dat dertigers drie keer zoveel hun telefoon gebruiken tijdens het rijden dan zestigers. De Univé Veilig op Weg tool maakt automobilisten bewust van hun rijgedrag en geeft tips hoe ze dat kunnen verbeteren. Met als doel veilig rijgedrag te stimuleren en de buurt veiliger te maken.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 152x gezien