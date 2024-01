Kinderen vinden Nationaal Onderduikmuseum in Aalten superleuk! 

AALTEN – Voor het derde jaar op een rij is het Nationaal Onderduikmuseum door de kinderinspecteurs Kidsproof bevonden. “We zijn ontzettend trots dat we opnieuw Kidsproof zijn geworden”, zegt Marijke Verschoor-Boele, zakelijk leider van het Nationaal Onderduikmuseum. “Dit betekent dat we een museum zijn dat kinderen aanspreekt en dat ze er veel van leren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen die die oorlog heeft gehad voor mensen.”

In het ‘Kidsproof’ Nationaal Onderduikmuseum is op dit moment de expositie ‘Nooit meer? Oorlog in beeld’ te zien. Een aangrijpende expositie waarin 50 foto’s uit de provincie Gelderland samen getoond worden met 50 foto’s uit Oekraïne. Mede vanwege de actualiteit van dit moment met meerdere conflictgebieden in de wereld, is besloten om de expositie te verlengen tot en met 10 maart 2024.

Gelderland in 50 foto’s

De fototentoonstelling Gelderland in 50 foto’s toont bijzondere en niet eerder gepubliceerde foto’s onder meer uit het archief van het Nationaal Onderduikmuseum. De tentoonstelling is onderdeel van het project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s, uitgevoerd door het NIOD.

Oekraïne

De fototentoonstelling toont daarnaast 50 foto’s uit Oekraïne. Deze collectie bevat particuliere foto’s en foto’s van het fotografencollectief Donbas Frontliner.

Kwetsbaar

De expositie neemt het publiek op aangrijpende wijze mee naar de oorlog toen in ons eigen land en de huidige oorlog in Oekraïne. De beelden tonen dat vrijheid kwetsbaar is en mensenrechten snel geschonden kunnen worden, toen en nu.

Meer informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl of check de Facebookpagina. Nationaal Onderduikmuseum Markt 12 -16 7121 CS Aalten.

