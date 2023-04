Nationaal Onderduikmuseum zoekt verhalen en documenten

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 15 april aanstaande, van 10.00-13.00 uur, is Bert Smeenk, namens het Nationaal Onderduikmuseum, aanwezig in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Het museum is op zoek naar verhalen, voorwerpen en documenten, die te maken hebben met (het onderduiken) in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast gaat de belangstelling van het museum uit naar informatie over het Dutch National Battalion. Iedereen met informatie, in de vorm van verhalen of documenten, is die ochtend van harte welkom in de Bibliotheek aan De Leest 2.

Nationaal Onderduikmuseum

Het Nationaal Onderduikmuseum, gevestigd in Aalten, vertelt het verhaal van gewone mensen in ongewone tijden. Daarom is het museum altijd op zoek naar verhalen van oorlogsgetuigen en/of documenten of voorwerpen uit die periode.

Oproep

Het museum verwoordt de oproep als volgt: “Uw document of verhaal heeft historische waarde. Gooi niet zomaar iets weg over de oorlogstijd. Hebt u zelf als oorlogsgetuige een belangrijk verhaal te vertellen over onderduik of verzet? Beschikt u over een dagboek, brieven of documenten van uw ouders of grootouders uit de oorlogsjaren en wilt u daarover meer te weten komen? Aarzel niet, breng het mee en uw vragen worden zo goed mogelijk beantwoord. We drinken samen met u een kopje koffie of thee en bespreken de gebeurtenissen in onder andere Eibergen in de jaren dertig en veertig”.

Bent u in het bezit van een document, waar u meer over wilt weten, bezoek dan de Bibliotheek Eibergen en ontmoet het Nationaal Onderduikmuseum.

Dutch National Battalion

Op dit moment is het museum bezig met de voorbereidingen van een expositie over het Dutch National Battalion, het Achterhoekse leger van 400 mannen dat in de periode april tot en met juli 1945 met de Canadezen meetrok en meehielp de rest van Nederland te bevrijden. Er waren drie legeronderdelen. Veel mannen uit Lichtenvoorde waren lid van de derde compagnie. Ook over deze leden wil het Nationaal Onderduikmuseum graag meer te weten komen en komt graag in gesprek met iedereen die hierover meer kan vertellen.

