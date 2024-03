Omroep Gelderland bezoekt achtbaanbouwer voor het nieuwe attractiepark Bommelwereld

GROENLO / ARNHEM – Groenlo in de Achterhoek is de locatie waar het nieuwe indoor pretpark Bommelwereld vorm krijgt. Met een geplande opening in het voorjaar van 2025, wordt verwacht dat het park jaarlijks duizenden bezoekers zal trekken. In de serie ‘Bommelwereld: Van tekening tot pretpark’ biedt Omroep Gelderland een exclusieve blik achter de schermen.

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek heeft bijzondere toegang tot het bouwterrein van het pretpark en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zijn verslaggeving belicht niet alleen de bouw zelf maar beantwoordt ook vragen over het creatieve en constructieve proces achter de schermen.

De constructie van Bommelwereld

Hoe komt een achtbaan tot stand? De tweede aflevering van ‘Bommelwereld’ brengt Davie naar attractiebouwer Vekoma in Vlodrop, de ontwerpers en bouwers van de achtbaan voor Bommelwereld. Daar krijgen we een inzicht in het ontwerp- en productieproces van de achtbaan. Ook ontmoeten we Johan, een hijskraanmachinist die al sinds het begin bij het project betrokken is. “Ik heb altijd al een passie gehad voor pretparken, dus dit project is echt een droom die uitkomt voor mij,” zegt hij.

Verder duikt Davie in de rijke geschiedenis van Bommel. Hij bezoekt de Toonder Compagnie in Amsterdam, opgericht ter nagedachtenis aan stripauteur Marten Toonder, om hun missie te verkennen: het werk van Toonder beheren en zijn creaties in ere houden. Samenwerkingen, zoals die met uitgeverij Rubinstein, hebben geleid tot het uitbrengen van nieuwe Gouden Boekjes met de avonturen van Tom Poes en heer Bommel. Adrienne Hak, directeur van uitgeverij Rubinstein, deelt haar enthousiasme: “Zelfs voor hen die niet bekend zijn met Tom Poes en Bommel, belooft het park een fantastische ervaring te worden. Daar ben ik van overtuigd!”

De tweede aflevering van ‘Bommelwereld: Van tekening tot pretpark’ is vanaf woensdag 20 maart beschikbaar op gld.nl/bommelwereld en via Uitzending Gemist. Heb je vragen voor de makers van Bommelwereld? Stuur dan een e-mail naar bommelwereld@gld.nl, en wie weet wordt jouw vraag beantwoord in een toekomstige aflevering.

