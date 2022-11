Restaurant Het Noorden van Aalten in Top 10 van wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca 2022/2023

AALTEN – Donderdag 10 november 2022 maakte SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) de Top 10 van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca bekend. Voor deze wedstrijd, die door de pandemie twee edities heeft overgeslagen, werden dit jaar ruim 100 leerbedrijven genomineerd. Tot en met zondag 6 november konden genomineerde leerbedrijven opdrachten uitvoeren en zo punten scoren om de eerste mijlpaal van de wedstrijd te bereiken: de Top 10 van beste leerbedrijven in Nederland. Restaurant Het Noorden van Aalten staat in deze Top 10! Met de bekendmaking van de Top 10 is de eerste fase van de wedstrijd afgesloten en zal in december bekend zijn of Het Noorden zich plaatst voor de Top 3.

De wedstrijd die SVH namens de horecabranche organiseert, startte begin september met de nominatieronde. Leermeesters, studenten, leerlingen, docenten en medewerkers uit de horeca konden tijdens deze ronde hun favoriete leerbedrijven opgeven voor de felbegeerde titel. Genomineerde leerbedrijven maakten vervolgens opdrachten om te laten zien waarom zij de titel verdienen. De wedstrijdcommissie Beste Leerbedrijf Horeca feliciteert Het Noorden van Aalten en alle genomineerde leerbedrijven. Een nominatie voor deze titel is een blijk van waardering richting het leerbedrijf. Een bijzondere prestatie waar het hele bedrijf zeer trots op mag zijn.

Het opleidingsklimaat, de betrokkenheid van het leerbedrijf bij de leerling en de visie op opleiden, zijn punten waar de leerbedrijven tijdens de eerste ronde van de wedstrijd op worden beoordeeld. Een videopitch, het opleidingsplan en een testimonial van een leerling zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast konden leerbedrijven extra punten scoren met bonusopdrachten door onder andere hun netwerk op ludieke wijze op te roepen op ze te stemmen. De punten van al deze opdrachten samen bepaalden de plek van het leerbedrijf in de ranking.

Dit is de Top 10 van editie 2022/2023 in alfabetische volgorde:

De Hof, Renswoude

De Werf, Veere

Het Noorden van Aalten, Aalten

’t Kruisselt, De Lutte

Nakal, Meijel

Nederheide, Milheeze

Ron Gastrobar, Amsterdam

TerSpegelt, Eersel

The Lemon Tree, Deventer

’t Voorhuys, Emmeloord

De wedstrijdcommissie is onder de indruk van de hoeveelheid bedrijven die in deze moeilijke tijden voor de sector het leren op de werkvloer een prominente plek geven in het bedrijf. Ricardo Eshuis, directeur van SVH en voorzitter van de wedstrijdcommissie: “We merken dat leerbedrijven die deelnemen aan de wedstrijd vaak al een ontzettend goed opleidingsklimaat hebben en enorm betrokken zijn bij hun leerlingen. Dit zien we onder andere terug in de opleidingsplannen, waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van de leerling. We zien ook een aantal oude bekenden terug in de Top 10. Deze bedrijven blijven zichzelf continu verder ontwikkelen als leerbedrijf en vallen hierdoor ook dit jaar in positieve zin weer op binnen de wedstrijd.”

Verdere wedstrijdverloop

De leerbedrijven uit de Top 10 worden deze maand bezocht door een commissielid van de wedstrijd. Dit om een goede indruk te krijgen van het leerbedrijf. Daarnaast gaat het commissielid tijdens het bezoek in gesprek met leerlingen en leermeesters over de uitvoering van de opleidingsplannen en de opleidingsvisie.

De ervaringen van de commissieleden worden besproken in de voltallige wedstrijdcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van SVH, SBB, KHN, FNV Horeca, de MBO Raad en eerdere winnaars van de wedstrijd Van der Valk Sassenheim-Leiden en ’t Havenmantsje. Op basis van de top 10-ranking en de ervaringen van de commissieleden met de leerbedrijven, bepaalt de wedstrijdcommissie welke drie leerbedrijven een plek in de finale bereiken.

De beste leermeester

De rol van de leermeester wordt dit jaar opnieuw onder de aandacht gebracht: zij maken kans op de titel Beste Leermeester Horeca 2022/2023. De beste leermeester komt in beeld bij het commissiebezoek aan de leerbedrijven die de Top 10 van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca bereiken. Dat de beste leermeesters vaak bij één van deze beste leerbedrijven werken, is niet zo gek. Deze leerbedrijven beseffen hoe waardevol de leermeester is en investeren daarom ook in zijn of haar vaardigheden. Opleiden geldt namelijk niet alleen voor leerlingen, ook de leermeester zelf is nooit uitgeleerd. De beste leermeesters nemen de tijd en ruimte om zowel uit zichzelf, als uit hun leerlingen het beste naar boven te halen.

Winnaar 2022/2023

Het winnende leerbedrijf en de winnende leermeester worden tijdens de finale op de Horecava in 2023 bekendgemaakt. Dit leerbedrijf mag niet alleen een jaar lang de titel Beste Leerbedrijf Horeca 2022/2023 dragen, maar wint ook de award met bijbehorend muurschildje. Daarnaast mogen zij een dag meelopen met een SVH Meester naar keuze inclusief heerlijk verzorgde lunch en ontvangen zij een op maat gemaakte academy boordevol nieuwe e-learnings van SVH.

Waarom deze wedstrijd zo belangrijk is

De partijen die samen in de wedstrijdcommissie zitten, zien allen het belang van opleiden op de werkvloer en ondersteunen bedrijven om leerlingen en andere medewerkers via begeleiding en opleiding beter te maken. Het doel van de wedstrijd sluit goed aan op hun visie en doelen, variërend van een veilige leer- en werkomgeving tot het vergroten van de vakbekwaamheid in de branche als geheel en van individuele medewerkers in het bijzonder. “Leerbedrijven en goede leermeesters zijn van groot belang om dit doel te bereiken. Voor een leerling die voor het eerst ervaring opdoet als horecamedewerker, kunnen zij een groot verschil maken. Zij hebben een voorbeeldrol en drukken daarnaast een belangrijke stempel op de vaardigheden en houding van de leerling ten opzichte van het horecavak. Goede leermeesters en leerbedrijven zijn daarom onmisbaar om een nieuwe generatie op te leiden. Dat is dan ook de reden dat SVH deze wedstrijd namens de branche organiseert”, aldus Eshuis.

Bekijk de volledige lijst met erkende leerbedrijven die genomineerd zijn voor de titel Beste Leerbedrijf Horeca 2022/2023 op www.besteleerbedrijfhoreca.nl/ranking

Kijk voor meer informatie over de wedstrijd op www.besteleerbedrijfhoreca.nl

Eerdere winnaars Beste Leerbedrijf Horeca

2019/2020: ‘t Havenmantsje in Harlingen

2018/2019: Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden

2017/2018: Het Hooihuis in Roosendaal

2016: DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station

2015: Vroeg in Bunnik

2014: Stempels Haarlem

2013: Hotel Greenside Texel

2012: McDonald’s Nederweert

2011: Sheraton Amsterdam Airport Hotel

2010: Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud

2009: Conferentiehotel Willibrordhaeghe

2008: Restaurant Smits Koffiehuis in Amsterdam

2007: Landgoed De Wilmersberg in De Lutte

Eerdere winnaars Beste Leermeester Horeca

2019/2020: Nita Huning-Koster van Het Noorden van Aalten

