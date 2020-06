”Ze hebben het voorspeld: pas op juffrouw, je smelt!”

Dat is nog eens een advies waar je komende zomer mee uit de voeten kunt. Het komt uit de koker van Annie M.G. Schmidt en zij kan het weten. Vanaf half juni is ze eregast bij de Voorleesbrigade van Lang Leve Kunst. Haar verhalen, liedjes en gedichten zitten boordevol humor en vrolijkheid, venijnige speldenprikjes en een vleugje ondeugd. Geniet u ook zo van die energieke, rebelse Annie? Dan komt een van onze vrijwilligers graag eens per week telefonisch bij u langs om voor te lezen uit haar rijke repertoire, zes weken lang. Liever iets uit een geheel ander genre? Ook dat hebben wij vast in huis. Meld u aan! En: Pas op voor de hitte!

Hoe werkt de Telefonische Voorleesbrigade

Een vrijwilliger van Lang Leve Kunst belt u op en samen spreekt u af wat een geschikt voorleesmoment is. Zes keer, op momenten naar keuze, leest de vrijwilliger u via de telefoon een kwartiertje voor. U kunt zich laten verrassen of u kiest samen een verhaal of gedicht uit. Het mag ook iets anders zijn dan Annie M.G. Schmidt. Na het voorlezen is er gelegenheid om nog even na te praten en wordt er een afspraak gemaakt voor de volgende keer. Natuurlijk is het mogelijk om het voorlezen via de telefoon eerst een keer uit te proberen. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

Op morgen De Telefonische Voorleesbrigade in de Oost-Achterhoek is bestemd voor ouderen uit Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Aanmelden:

Dit kan per e-mail (voorkeur) of via de telefoon bij Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek/ Boogie Woogie Cultuurcentrum: info-llkoa@boogiewoogie.nl of 0543 51 55 69. Vermeld uw naam, telefoonnummer en woonplaats.

Gruitpoort, Boogie Woogie en Kruiswerk Achterhoek en Liemers

De Telefonische Voorleesbrigade is een initiatief van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort en wordt samen met Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek van Boogie Woogie Cultuurcentrum en Kruiswerk Achterhoek en Liemers aangeboden.