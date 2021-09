’t Noorden in Aalten heeft ‘het leukste horeca team van Nederland’

Deel dit bericht













AALTEN – Familierestaurant ’t Noorden in Aalten is uitgeroepen tot ‘het leukste horeca team van Nederland’. De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van de Week van de Horeca. Meer dan zestig bedrijven meldden zich aan voor de verkiezing, daar werden zes landelijke finalisten uit geselecteerd, waaronder ‘t Noorden.

Jury overtuigen

Ondernemers Nita en Wesley Hüning zijn trots dat het team dit voor elkaar heeft gebokst. “Er is schaarste qua horeca personeel, maar wij wisten ons team goed bij elkaar te houden tijdens de coronasluiting. Met veel creativiteit vanuit ons team hebben we alle pieken en diepe dalen overleefd en heeft het bedrijf de corona sluiting doorstaan. ” Nita geeft aan samen met team de plannen te maken. “We zetten samen punten aan de horizon om daar naar toe te werken met een steeds groter groeiend team vanaf 1866.” Inmiddels heeft het restaurant en zalenbedrijf 60 medewerkers waarvan 15 in vast dienst verband.

“Het belangrijkste is dat we in deze roerige tijden vooruit blijven kijken en positiviteit blijven uitstralen. In woord en daad, daar hoorde een horeca banenborrel bij, rondgang op scholen om te speeddaten met oriënterende leerlingen en natuurlijk ook deze wedstrijd van het leukste horecateam.” vertelt Wesley trots.

Initiafnemer Luuk Sarlemijn (die ’t Noorden heeft opgegeven voor de wedstrijd) is blij met zo’n groot compliment. In de ingezonden video gemaakt door Joppe Roos i.s.m. Luuk zijn een aantal medewerkers van ’t Noorden aan het woord. Sommige mensen zijn net begonnen en sommige werken er al tientallen jaren. “Een mix van jong en oud dat professionaliteit uitstraalt met een bijzonder fijne werksfeer, daarmee hebben we de jury kunnen overtuigen.”

Leukste horecateam van Nederland verkiezing

In de aanloop naar de “Week van de Horeca” werd een landelijke verkiezing georganiseerd voor alle horecabedrijven en haar medewerkers. Horecateams konden zich kosteloos aanmelden en moeten via hun inzending de jury van o.a Patrick Treichl (De Gastvrijheidscoach) en Milo Berlijn, overtuigen waarom zij het leukste horecateam van Nederland zijn. Tijdens de Week van de horeca werden de finalisten samen met de vakjury bezocht door een gastjury van horecastudenten van diverse opleidingen in Nederland, om zo de horecatalenten van de toekomst nog meer te verbinden met het werkveld.

Het team van ’t Noorden heeft als winst een fraaie wisselbeker in ontvangst genomen en ook een cheque t.w.v € 1000,- om te besteden aan een teamuitje. Daar weet projectleider Luuk Sarlemijn wel raad mee, want hij ging toch al het volgende personeelsfeest organiseren.

