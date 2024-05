Achterhoek houdt vast aan welkom heten statushouders en asielzoekers

ACHTERHOEK – De acht gemeenten in de Achterhoek blijven inzetten op huisvesting van statushouders. In het nieuwe regeerakkoord spreken de partijen over een ‘verbod op voorrang’ voor statushouders die een sociale huurwoning nodig hebben. Ook ditmaal slaat de regio de handen ineen om in de bres te blijven te springen voor ‘nieuwe Achterhoekers’. Vorige week lieten de Achterhoekse gemeenten weten, in totaal zelfs met 22 gemeenten in Oost-Nederland, om afgesproken opvangplekken voor asielzoekers te blijven realiseren volgens de recente Spreidingswet, waar het nieuwe kabinet een streep doorheen zette.

Verantwoordelijkheid nemen richting de medemens

Thematafelvoorzitter Wonen & Vastgoed Arjen van Gijssel: “In de Achterhoek blijven we voorrang geven aan de huisvesting van statushouders. We blijven onze verantwoordelijkheid nemen richting de medemens. Nieuwe Achterhoekers zijn van harte welkom in onze regio.”

Een plek voor ieder die zich hier thuis voelt

Het wordt breed gedragen in de Achterhoek om urgentie te geven aan statushouders in toewijzing van woningen. Van Gijssel: “Daarmee zijn zij niet uniek en het gaat bovendien om een klein percentage, nog minder dan 10%, van onze totale verdeling van sociale woningen.” Andere groepen met urgentie zijn bijvoorbeeld mensen die uitstromen uit de zorg. “Wij werken regionaal met alle betrokken organisaties hard aan het weer op peil krijgen van de woningvoorraad, zodat er plek is in onze mooie regio voor ieder die zich hier thuis voelt.”

Aan een nieuwe toekomst helpen

Statushouders mogen, in tegenstelling tot asielzoekers die nog in afwachting zijn van hun verblijfsstatus, werken in ons land. Daarmee is er win-win met een kans om een nieuwe toekomst op te bouwen voor degenen die huis en thuisland moesten verlaten, en voor de Achterhoek om nieuwe medewerkers te verwelkomen. Van Gijssel: “We kennen veel succesverhalen van ondernemers die werken met statushouders in de regio, waaronder in onze grote maakindustrie.” Statushouders worden op weg geholpen in inburgering onder andere via meer dan 20 sleutelpersonen die een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten.