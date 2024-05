Intensieve Controles in Automotivebranche Tijdens Week tegen Ondermijning in Doetinchem

DOETINCHEM – In het kader van de Week tegen Ondermijning heeft de gemeente Doetinchem, in samenwerking met regionale overheidsdiensten, controles uitgevoerd binnen de automotivebranche. Deze acties, die plaatsvonden op het industrieterrein Verheulsweide, maken deel uit van een grotere inspanning om criminaliteit in de regio te bestrijden.

De gemeente, samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Nederlandse Arbeidsinspectie, Laborijn en de politie, heeft op 20 mei meerdere bedrijven geïnspecteerd. Tijdens deze inspecties zijn enkele overtredingen geconstateerd die nader worden onderzocht door de betrokken diensten.

Deze controles zijn onderdeel van een grotere strategie om meer inzicht te krijgen in de activiteiten op het bedrijventerrein. “We willen verzekeren dat het gebruik van de panden overeenkomt met de verleende vergunningen en dat er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving,” verklaart de gemeente. Van de 14 bezochte bedrijven was het merendeel in orde, wat een positief beeld geeft van de bedrijvigheid op Verheulsweide.

Burgemeester Mark Boumans onderstreept het belang van deze controles: “Ondermijning tolereren we niet in onze gemeente. Naast het controleren is het ook belangrijk om bewustzijn te creëren. We roepen inwoners op alert te zijn en verdachte situaties te melden.”

De Week tegen Ondermijning dient ook om inwoners bewust te maken van de signalen van criminaliteit. De gemeente stimuleert meldingen via verschillende kanalen, waaronder de nationale politielijn en Meld Misdaad Anoniem.