Bronckhorst op Zoek naar Nieuwe Bevlogen Burgemeester

BRONCKHORST – Bronckhorst is actief op zoek naar een nieuwe burgemeester na het vertrek van Marianne Besselink per 1 januari. Marja van der Tas neemt tijdelijk de honneurs waar als waarnemend burgemeester. In de zoektocht naar een permanente opvolger, heeft de vertrouwenscommissie van Bronckhorst een grondige profielschets opgesteld waarin de gewenste competenties en vaardigheden van de nieuwe burgemeester zijn vastgelegd.

De profielschets is mede tot stand gekomen dankzij de input van ruim 900 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die hebben deelgenomen aan een breed uitgezette enquête. Hun betrokkenheid heeft geleid tot een representatief beeld van de gewenste eigenschappen voor de nieuwe burgervader of -moeder.

Bijzondere Raadsvergadering Gepland op 3 juni

Een belangrijke volgende stap in het selectieproces is de bijzondere raadsvergadering die gepland staat voor 3 juni om 19:00 uur. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst, waarbij de profielschets officieel aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd en besproken met de commissaris van de Koning. Na goedkeuring door de raad, zal de profielschets officieel worden vastgesteld en overhandigd aan de commissaris.

De raadsvergadering is openbaar en inwoners van Bronckhorst worden uitgenodigd om deze bij te wonen. Daarnaast is het mogelijk om de vergadering live via de gemeentelijke website te volgen.

Wat volgt?

Na de vaststelling van de profielschets wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester officieel opengesteld. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de website www.bronckhorst.nl/nieuweburgemeester. De resultaten van de enquête worden tevens gedeeld met de deelnemers. Later dit jaar, in het najaar, zal tijdens een speciale raadsvergadering de nieuwe burgemeester officieel worden voorgedragen.