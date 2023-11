Achterhoeks bijna populairste dialect in Nederlandse hitlijsten

ACHTERHOEK – Het Achterhoeks is bijna het meest beluisterde dialect in de Nederlandse hitlijsten. Dit komt naar voren uit een analyse van Preply. Het Drents moet het Limburgs, het populairste dialect in Nederlandse liedjes, net voor zich laten.

Het online talenplatform maakte een ranglijst van de meest beluisterde liedjes in streektaal of dialect. De ranglijst is tot stand gekomen op basis van het aantal streams op Spotify. Maar liefst twaalf van de nummers uit de top-40 populairste nummers in dialect zijn in het Limburgs gezongen. Drents en Achterhoeks volgen met negen liedjes op de tweede plek.

Populairste liedjes

‘Oerend Hard’ van de Achterhoekse band Normaal is het populairste nummer gezongen in een Nederlandse streektaal of dialect, komt naar voren uit de analyse. ‘Deurdonderen’ van diezelfde band staat op de vijfde plaats in de lijst met de veertig meest gestreamde nummer in een Nederlands dialect.

Het nummer ‘Oerend Hard’ is op het streamingsplatform bijna vijftien miljoen keer afgespeeld en staat bovenaan de lijst. ‘Wer Bisto’ van Twarres staat met bijna 12,5 miljoen streams op de tweede plek, op korte afstand gevolgd door ‘Bestel Mar’ van Rowwen Hèze.

Bezongen in het lied

Daarnaast zijn er tientallen liedjes geschreven over steden, dorpen, streken of provincies. Ook over de Achterhoek. Maar welke is nou het meest beluisterd? ‘De Overkant’ van Snelle en Suzan & Freek heeft bijna zestig miljoen streams op Spotify en staat hiermee op de tweede plek in de lijst met meest populaire liedjes over steden, streken of provincies. ‘Zoutelande’ van de Zeeuwse band BLØF over de gelijknamige plaats heeft al ruim 76 miljoen streams op Spotify en staat hiermee bovenaan.

De hele top-40 met populairste liedjes in streektaal of dialect zien? Kijk dan hier

Bron(nen) & Afbeelding(en)