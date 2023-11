Beleef de allereerste Museumnacht van Winterswijk

WINTERSWIJK – Livemuziek in grote installatiekunstwerken, een silent-disco in de voormalige woonkamer van Piet Mondriaan en blind-dates in het museumcafé: de allereerste Museumnacht van Winterswijk is een feit! Op 8 december openen de Wereld van Wenters en Museum Villa Mondriaan van 19:00 tot 00:00 uur hun deuren. Met één kaartje krijg je toegang tot de tentoonstellingen en alle bijbehorende activiteiten en liveoptredens.

Museumnacht Winterswijk draait niet alleen om de avondopenstelling van de samenwerkende musea: “We willen dat jong en oud de kans krijgt om dansend het museum in te gaan. Want ja, het museum is er ook zeker om feest te vieren!’ aldus directeur Jana Roovers. Naast dansen wordt er volop bijzonder kennisgemaakt met oude en nieuwe kunst. Ook valt er op romantisch vlak genoeg te beleven. ‘Hoe fijn is een museumdate? In de speeddateronde tijdens de museumnacht leer je nieuwe mensen kennen en heb je meteen iets te doen: namelijk struinen door het museum’. Ook de Wereld van Wenters geeft een spannende draai aan de avond. Kunstenaar Jonas Johannis voegt nieuwe werken toe aan zijn expositie en voorziet het werk zelfs van een live optreden. In Villa Mondriaan geniet je van de akoestische muziek door Jeffrey Sletering en Dana Lewu.

Muzikaal talent

Winterswijks dj Fernando Rijstenberg (21) zal deze avond twee uur lang een nieuwe set draaien in de voormalige woonkamer van Piet Mondriaan. Vervolgens zal Kyra Nijskens, één van de kunstenaressen die deelneemt aan de tentoonstelling Heimat | Jong & Veelbelovend, de dansvloer overnemen met haar muziek. Fernando: “Het is een geweldige locatie met een rijke geschiedenis. Het is geweldig om te zien dat zoiets mogelijk is in Winterswijk.”

Koop snel je tickets, want vol = vol! Deze activiteit is 18+. Voor het volledige programma kijk je op