Achterhoekse Gemeenten Versterken Samenwerking voor Sport en Beweging

VASSELDER/DOETINCHEM – Op vrijdag 15 december 2023, hebben negen Achterhoekse wethouders Sport een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de stichting Achterhoek in Beweging. Deze stichting, gericht op het stimuleren van sport en beweging onder Achterhoekers, ziet een regionale samenwerking met de gemeenten, die vervolgens lokaal wordt uitgevoerd.

De overeenkomst, een update van de oorspronkelijke versie uit 2019, is geldig tot en met 2030. Deze ondertekening benadrukt het gezamenlijke doel om de Achterhoek actiever te maken en de vitaliteit in de regio te bevorderen.

Toevoeging van Gemeente Lochem

Een significante ontwikkeling in deze overeenkomst is de toevoeging van de gemeente Lochem als de negende deelnemende gemeente. Wethouder Sport van Lochem, Lex de Goede, spreekt zijn tevredenheid uit over de aansluiting en benadrukt de voordelen voor Lochem in het realiseren van sport- en beweegprojecten.

Welkomstwoord voor Lochem en Verdere Plannen

De overige acht gemeenten verwelkomen Lochem hartelijk. Hans te Lindert, wethouder Sport gemeente Aalten en voorzitter van het bestuurlijk overleg sport Achterhoek, is verheugd over de uitbreiding en ziet dit als een versterking voor de regio’s gezondheid en vitaliteit.

Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging, drukt zijn dankbaarheid uit over de samenwerking met de negen gemeenten. Hij benadrukt de efficiëntie en meerwaarde van regionale samenwerking, niet alleen in breedtesport, maar ook in preventie, talentontwikkeling en topsportevenementen.

Blik op de Toekomst

Met enthousiasme kijken de betrokkenen terug op de officiële ondertekening en vooruit naar de hernieuwde samenwerking, die ongetwijfeld zal bijdragen aan een gezondere en vitalere Achterhoek.

Achterhoek in Beweging, een initiatief van de negen Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek en Winterswijk, werkt samen met partners in zorg, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven om de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek te benadrukken.