Drie Bronckhorster genomineerden voor titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in de gemeente jaarlijks in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 15 december kon iedereen personen of groepen aanmelden die deze titel dit jaar verdienen. Wethouder Evert Blaauw van welzijn: “De commissie had weer een moeilijke taak om uit alle enorm actieve en bijzondere vrijwilligers(-groepen) een drietal te nomineren voor de vrijwilligersprijs 2023. Elk van de voorgedragen vrijwilligers verdient eigenlijk de titel.”

De drie genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

Maandag/groenploeg Zwembad in de Dennen uit Vorden

Al vele jaren komt deze hechte, sociale groep met veel kennis en kunde elke maandagochtend bijeen voor klussen rondom het Vordense zwembad, zoals onderhoud van douche- en kleedruimtes, grasmaaien, heggen snoeien, schilderen, tegels herstellen, blad harken, onkruid wieden, graafwerkzaamheden, schoffelen en vegen, zodat de bezoekers een mooi en schoon zwembad kunnen gebruiken. Zij zijn een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering van het zwembad, dat een geliefde voorziening is voor inwoners van Vorden, de regio en toeristen.

Marjo Evers uit Zelhem

Marjo doet al vele jaren en uren per week vrijwilligerswerk voor ZZC’20. Zo regelt zij als wedstrijdsecretaris het inplannen en verzetten van wedstrijden en trainingen, communicatie met trainers/leiders van haar club, communicatie met leiders van andere clubs en de scheidrechters en doet ze andere voorkomende administratieve werkzaamheden, zoals het wekelijks publiceren van het wedstrijdprogramma in Contact. Ze is elke zaterdagochtend van 07.30 tot 12.00 uur aanwezig om iedereen te helpen en alles perfect te regelen. Haar tomeloze inzet, beschikbaarheid, enorme netwerk en kennis van zaken zijn uniek. Ze was ook jarenlang leidster van de mini’s en het jeugdbestuur en mede-organisator van de zomervoetbalkampen. Verder werkt ze 2 dagen per week als vrijwilliger in het Oekraine hotel in Gaanderen en is ze vrijwilliger in de mediatheek van het Houtkamp College in Doetinchem.

Bertus Rietberg uit Toldijk

Bertus Rietberg besteedt vele uren per week aan vrijwilligerswerk. Hij is onder meer voorzitter van de Historische Vereniging Steenderen. Door zijn gedrevenheid en inzet is de vereniging gegroeid tot over de 400 leden. Elke mogelijkheid grijpt hij aan om het belang van historisch erfgoed te benadrukken. Zo geeft hij lezingen over diverse onderwerpen uit de historie van Steenderen. Bertus is in algemene zin begaan met het wel en wee in de voormalige gemeente Steenderen. Hij is ook lid van het Steenders Landschap, werkgroep Vitale Kernen, overlegorgaan Dorp en Rand, de werkgroep voor de Tegelroutes en zit in de Denktank bij Erfgoed Gelderland. Daarnaast is hij lid van een zangkoor en schrijft artikelen voor de Zwerfsteen.

Eretitel en geldbedrag

De ‘Vrijwilliger van het jaar 2023’ ontvangt naast de eretitel een geldbedrag van € 250,-. De andere twee genomineerden krijgen een geldbedrag van € 100,-. Wie de titel ‘Vrijwilliger van 2023’ krijgt, wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2024 in het gemeentehuis. Een commissie beoordeelde de aanmeldingen en selecteerde de drie genomineerden. Daarbij is onder andere gekeken naar de tijdsperiode dat het vrijwilligerswerk is verricht, de verscheidenheid en de omvang van het vrijwilligerswerk.

Belang vrijwilligerswerk

Met de verkiezing laten we onze waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. De benoeming is een symbolische prijs en de verkozen vrijwilliger representeert alle Bronckhorster vrijwilligers.