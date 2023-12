Afscheidsreceptie burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst op 21 december 

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

BRONCKHORST – Op 21 december neemt Marianne Besselink na acht jaar afscheid als burgemeester van Bronckhorst. Zij is in het bijzonder dankbaar voor haar vele ontmoetingen met inwoners, jong en oud(er), die ontelbare mooie activiteiten organiseren en groot naoberschap laten zien, ook in moeilijke tijden. Dat begon al direct bij haar start als burgemeester toen ruim 100 organisaties ingingen op haar uitnodiging om buurt te komen maken.

Zij neemt nu ook graag persoonlijk afscheid van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen. Daarom nodigt ze hen van harte uit voor een afscheidsbijeenkomst op 21 december van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis in Hengelo. Inloop vanaf 19.30 uur. Daar neemt Frans Miggelbrink samen met haar en een aantal gasten haar burgemeesterschap kort door en is er vervolgens een informeel afscheidsmoment met hapje en drankje.

