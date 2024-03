Comedy Afternoon en EP Presentatie Donder in Taste

GROENLO – Op zaterdagavond 16 maart 2024 vuurt de Achterhoekse punkrockband DONDER de tweede EP af in Rockcafé Taste en de Deutschrockers van Westwärts zal het café alvast opwarmen.

Sinds 2019 brengt Donder streektaal en punkrock samen en ontstaat er iets authentieks dat recht uit en in je donder komt. Na het uitbrengen van de debuut-EP Januskop in september 2022 hebben de mannen van Donder niet stil gezeten. Het “ni-je geluud uut de Achterhoek” werd goed ontvangen tijdens shows in de DRU in Ulft, Oerkoeg Schiller in Aalten, Café de Zwaan in Hengelo, GeldersGoed-show bij Home in Eibergen en meerdere platenzaken in de Achterhoek en Twente. Dat streektaal je niet beperkt, lieten ze zien in de Arnhemse Willemeen, het Duitse PunkMeetsPeople-festival, het Duitse Heimspiel-festival van Westwärts en als support-act van de legendarische Engelse punkband UK Subs in de Effenaar in Eindhoven.

De EP Vuur! bevat 6 snelle punknummers met titels als Falderabbes, Waarow, Binnendeur, Øzen, Brekkebuuls en Volgas. Uiteraard worden deze nummers gespeeld en volgt nog een set met Donderr-songs. Donder: Dat knapt d’r op! Na afloop krijgt iedereen de EP “Vuur!” gratis mee! Het cafe is open vanaf 20:30 en de afterparty duurt tot 02:00 uur. Kaarten: https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

17 maart de geweldige Comedy Afternoon met niemand minder dan Arie Koomen (Lama’s / Arie en Sylvester)

In een aangenaam tempo zullen diverse gevatte stand up comedians elkaar afwisselen. In een sfeervolle en knusse café setting brengen zij scherpe oneliners, rake observaties, geestige bespiegelingen en doldraaiende redeneringen. De ene comedian is fijnbesnaard en gevoelig, de ander weer direct en prikkelend. Een bont gezelschap van acts die dynamisch aan elkaar worden gepraat door de goedlachse en sterk improviserende MC genaamd Reinier Meijer. Voor de pauze kun je genieten van de sympathieke en gevatte Jasper Nieuwenhuis. Daarna is het woord aan de droogkomische en gevatte Cristian Pielich. De hilarische afsluiter na de pauze is: comedy legende Arie Koomen, onder andere bekend van de Lama’s en van Arie & Sylvester. Deze meester van de stand up comedy heeft altijd wel weer nieuwe verhalen paraat die soms bizar zijn en altijd ronduit briljant!

Aanvang 15:00 uur, open vanaf 14:30 uur. Kaarten: https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

