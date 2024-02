Expositie bovenzaal: US door Margareth van Aken en Léon Marie Dekker

BREDEVOORT – Genderverhoudingen, de persoonlijke relatie met elkaar; de verstrengeling van zorg en werk en de rollen die mensen die samenleven op zich nemen. Dit alles wordt onder de loep genomen in de expositie ‘US’.

Léon Marie Dekker & Margareth van Aken: ‘In dit project hebben we onze eigen gender verhoudingen in onze relatie onder de loep genomen. Door zorg en werk zijn deze rollen verstrengeld en is de verhouding tot elkaar en tot ons werk niet altijd even makkelijk geweest.‘

Een niet-traditionele rolverdeling: het kunstenaarschap, vader en huisman enerzijds en die van een fulltime werkende moeder anderzijds. Deze zijn beiden complementair, een bron van wrijving en spagaat binnen de eigen identiteit en positie in de maatschappij – maar ook binnen de kunstenaarswereld. Het zijn constante wisselingen van conformatie en het stellen van prioriteiten.

Léon & Margareth: ‘We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om op een procesgerichte wijze te werken, en we willen ‘US’ dan ook graag zien als startpunt. Het werk in ‘US’ bestaat uit beelden, collages en foto’s die we in een nauwe samenwerking hebben gemaakt. In de loop van dit project veranderde de focus van individualiteit naar een symbiotische wijze van werken. Juist door deze manier van werken verschoof de noodzaak van een expliciete focus op gender verschillen naar de ervaring van deze verschillen als aanvulling en verrijking van mogelijkheden.‘

In de expositie wordt zichtbaar en voelbaar dat juist de verschillen voor dynamiek, diversiteit en heel veel plezier zorgen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Data: 23 februari t/m 1 april 2024

Openingstijden: vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00.

Entree: €7 incl. koffie/thee

