Europees wielerkampioene Puck heeft haar eigen trui

EIBERGEN / RUURLO – Ze heeft inmiddels tal van nationale titels op haar naam staan, maar nu de achttienjarige Puck Langenbarg uit Ruurlo zich ook Europees kampioene mag noemen, ontbrak eigenlijk alleen nog de bijbehorende kampioenstrui. Die heeft de renster van wielervereniging De Stofwolk nu ook in haar bezit.

Dat Puck over een overvloed aan talent beschikt, was voor haar eerste trainster Martine Arink meteen al duidelijk. Toen Puck in het najaar van 2015 voor het eerst meedeed, was het nieuwe clubgebouw op sportpark De Bijenkamp nog in aanbouw en was er net nieuw asfalt gelegd op het parcours. Na enkele keren meegetraind te hebben op de weg, werd haar potentieel direct herkend.

Waargemaakt

Die verwachtingen maakte ze meer dan waar. Na haar debuut in het veldrijden in 2015 eindigde ze in haar allereerste wedstrijd meteen als vijfde. Het jaar daarop stond ze al als derde op het podium tijdens het NK in haar leeftijdscategorie.

Nationale titels

Na vele podiumplaatsen in de jaren die volgden, behaalde ze meerdere nationale titels. Zo zegevierde ze in 2023 tijdens het NK-veldrijden en werd ze in datzelfde jaar als eerstejaars junior Nederlands kampioen op de weg.

Dit jaar wist ze nog een stapje verder te gaan. Nadat ze eerst nationaal kampioen werd op de Drentse VAM-berg, kroonde ze zich later in België tot Europees kampioen bij de junioren.

Kampioenstrui

Vorige week werd Puck door haar club De Stofwolk gehuldigd met een speciale kampioenstrui, beschikbaar gesteld door de clubsponsor Woest Sport uit Borculo.

“Als vereniging zijn we vanzelfsprekend supertrots op Pucks prestatie,” zegt voorzitter Hugo Hagemeijer. “En het mooie is dat ze inmiddels ook regelmatig de jeugd van De Stofwolk traint. Voor onze jeugdleden is het extra inspirerend dat zij worden getraind door een meervoudig nationaal en nu ook Europees kampioen.”

