Dementiemonitor 2024: Doe mee en verbeter de zorg

ACHTERHOEK – Op 12 maart is de Dementiemonitor 2024 van start gegaan. Het betreft een vragenlijst, gericht op mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het biedt een kans om hun stem te laten horen en de zorg voor dementie in Nederland te verbeteren. Alzheimer Nederland en het Nivel voeren dit grootschalige onderzoek elke twee jaar uit. Het Dementienetwerk roept samen met Alzheimer Nederland afdelng Oost-Gelderland specifiek inwoners van de regio Zutphen, Lochem en Vorden op, om deel te nemen.

Waarom deelnemen? De Dementiemonitor is het enige landelijke onderzoek dat inzicht geeft in de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door deel te nemen, dragen zij direct bij aan het verbeteren van de dementiezorg en -ondersteuning in zowel landelijke als regionale context. Alleen bij een respons van 50 ingevulde vragenlijsten ontvangen we een rapport specifiek voor deze regio met inzichten voor gesprekken met de gemeenten, de zorgverzekeraar en de landelijke politiek.

Hoe kunnen inwoners deelnemen? Inwoners kunnen naar www.dementiemonitor.nl gaan en de vragenlijst invullen. Het kost slechts ongeveer 20 minuten van hun tijd. De ervaringen zijn van groot belang! Er wordt gestreefd naar minimaal 150 ingevulde enquêtes voor de regio Zutphen, Lochem en Vorden zodat er een representatief resultaat wordt verkregen en de stem luider kan worden gehoord.

Meer informatie over de Dementiemonitor 2024 is te vinden op de website www.dementiemonitor.nl. In het najaar zullen daar de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn.

