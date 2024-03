4 tips om de elektrische fiets klaar te maken voor de lente

De lente staat eindelijk weer voor de deur. Het weer wordt langzaam warmer, de bloemetjes gaan weer groeien en de zon gaat weer schijnen. Met de lente in aantocht is het tijd om de elektrische fiets weer uit de schuur te halen en eindelijk weer op lange fietstochten te gaan. Maar voordat je de weg op gaat, is het belangrijk om je e-bike goed voor te bereiden. In dit artikel delen we vier handige tips om je elektrische fiets klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Controleer de bandenspanning en remmen

Het allereerste is een goede bandenspanning is erg belangrijk voor een comfortabele en veilige fietstocht. Controleer daarom of de druk van de bandenspanning van je elektrische fiets goed is. De aanbevolen druk staat meestal op de zijkant van de band vermeld. Zorg ervoor dat de banden niet te zacht zijn, dit kan zorgen voor meer weerstand tijdens het fietsen en daardoor een hoger energieverbruik.

Daarnaast is het belangrijk om de remmen van je e-bike te controleren. Test zowel de voor- als achterremmen om te zien of ze goed werken. Als de remmen piepen of niet goed reageren, is het slim je fiets even naar de fietsenmaker te brengen. Veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste, zeker bij het gebruik van een speedpedelec.

Reinig en smeer de ketting

De volgende onderhoudsbeurt is om te controleren of de ketting van je elektrische fiets soepel blijft rijden. Maak de ketting schoon met een speciale ontvetter en een borstel. Zorg ervoor dat alle vuil en overtollig vet van de ketting verwijderd worden. Na het reinigen is het belangrijk om de ketting te smeren met een speciaal smeermiddel voor fietskettingen. Dit voorkomt slijtage en zorgt ervoor dat de ketting soepel blijft draaien.

Vergeet daarnaast ook niet om de tandwielen en de derailleur van je elektrische fiets te controleren en eventueel schoon te maken. Een goed gesmeerde ketting en schone onderdelen zorgen voor een efficiënte werking van je e-bike.

Controleer de verlichting en accu

Nogmaals, veiligheid staat voorop. Met de lente komen ook langere dagen, maar het is nog steeds belangrijk om goed zichtbaar te zijn op de weg. Controleer daarom of de verlichting van je fiets goed werkt en zorg ervoor dat alle lampen ver genoeg op het fietspad schijnen. Vervang de lampen die niet meer werken en zorg ervoor dat de accu van de verlichting volledig opgeladen is.

Daarnaast is het ook verstandig om de accu van je e-bike te controleren. Zorg ervoor dat de accu nog voldoende capaciteit heeft voor je geplande fietstochten. Als je merkt dat de accu minder lang meegaat dan voorheen, kan het tijd zijn om deze te laten vervangen. Bij een elektrische fiets leasen is dit vaak inbegrepen in het leasecontract, dus informeer hierover bij de leasemaatschappij.

Maak een proefrit en stel de juiste instellingen in

Voordat je op een lange fietstocht gaat, is het verstandig om een korte proefrit te maken met je elektrische fiets. Controleer of alles werkt zoals het zou moeten doen en stel wellicht je zadel en stuur aftelling opnieuw in. Zorg ervoor dat je comfortabel en veilig op je e-bike zit, zodat je optimaal kunt genieten van je fietstocht.

Daarnaast is het handig om de juiste instellingen van je elektrische fiets te controleren. Denk hierbij aan de maximale snelheid, ondersteuningsniveaus en eventuele andere instellingen die je kunt aanpassen. Zo kun je de elektrische fiets optimaal afstemmen op jouw wensen en behoeften.