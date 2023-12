Dennis van den Brink: ‘Op Jumping de Achterhoek winnen is specialer dan ergens anders’

VRAGENDER – Zoveel buitenlandse deelnemers, maar toch een gehele Nederlandse top-6 in de 1.45m Grote Prijs van Jumping de Achterhoek. Het waren ook nog eens namen van ruiters die ook vaak de nationale GP’s domineren. “We voelen ons hier thuis”, lacht Pim Mulder, die tweede werd. Winnaar was Dennis van den Brink, die dit jaar al vaker de ereronde aanvoerde in Vragender.

Bekende gezichten dus in de prijsuitreiking van de Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland, want Lars Kuster (Idylle of Romance), Kars Bonhof (Ivoor TN), Eric ten Cate (Incredible) en Bas Moerings (Kivinia) werden derde tot en met zesde.

De Grote Prijs begon nadat er één minuut stilte gehouden werd naar aanleiding va het overlijden van de Brabander Eric van Grunsven (60), de broer van Anky en Wilco van Grunsven. Nieuws dat van de week als een bom insloeg op het concours. De op-en-top paardenman, liefhebber, concourssponsor en eigenaar van diverse toppaarden zoals Simon en Whisper onder Jeroen Dubbeldam kon de strijd op Jumping de Achterhoek niet meer meemaken.

Springen als vlooien

Louis Koninckx, gerespecteerd parcoursbouwer, had samen met zijn assistenten Martin Jansman en Caroline Verhoeve de taak om een schifting in het deelnemersveld aan te brengen. Dat was makkelijker dan gezegd. “De paarden springen er als vlooien over”, reageert hij als er maar liefst 22 van de 52 foutloos blijven. “Het is een 1.45m Grote Prijs, maar ik had toch alle steilsprongen op 1.48m hoogte gezet, dat mag reglementair. Het tekent het sterke deelnemersveld hier in Vragender. Het goede nieuw is dat er wat meer regionale favorieten bijzaten, mooi voor het publiek”, stemt hij tot tevredenheid.

“En dat we nog wat langer bier konden drinken”, klink het vanaf de VIP-loge met een knipoog. De stemming zat erin en de 22 barragekandidaten reden in het verkorte parcours over 1.45/1.50m hindernissen alsof hun leven er vanaf hing. Ook thuisamazone Micky Morssinkhof (27) zat erbij met haar ruige schimmelhenst Quintendros. Ze kwam met een foutje de ring uit.

Hoe ouder, hoe makkelijker

Dennis van den Brink (30) stopte de klok in 30.13 seconden op zijn ‘long-term’ partner Aonia Domain, een 13-jarige schimmelmerrie van de tophengst Mylord Carthago. Ze heeft de reputatie om snel te zijn, maar nu ze met het ouder worden ook steeds makkelijker te rijden wordt, is daar bijna niet tegen te rijden. Pim Mulder finishte in 31.92 seconden op Viktor Z (Verdi) en Lars Kuster in 32.09 seconden met Idylle of Romance (Andiamo Z).

“Ik dacht dat ik tijd verloor toen ik zelf na de dubbelsprong uit balans raakte, maar ik zal het gewonnen hebben in de lijn van hindernis twee naar drie. Ze was daar zo snel. Ik had hier echt m’n zinnen opgezet. Vrijdag was Aonia al zo goed, maar kreeg ik een schijffout. Wat baalde ik daarvan. Vandaag gaat ‘t ‘m worden dacht ik nog, totdat er wel heel veel in de barrage kwamen, maar het kwam goed”, vertelt Dennis van den Brink.

Dik respect

De ruiter uit Nijkerkerveen kon het waarderen dat de toeschouwers tot en met de ereronde bleven zitten. “Dit evenement winnen is specialer dan ergens anders. Een super concours met gezelligheid, volle tribunes en altijd sfeer. Dik respect en een groot compliment ook aan de organisatie die er alles aan heeft gedaan om het voor ons zo goed mogelijk in orde te maken. Door de regen van de laatste tijd waren er parkeerproblemen op het gras, maar iedereen had er begrip voor. We waren al blij met alle hulp. Gewoon top.”

Schellekens wint CSI1* GP

De Nederlandse ruiters waren eerder op de dag overigens ook in de CSI1* Grote Prijs om de Gemeente Oost Gelre Prijs op 1.35/1.40m niveau goed vertegenwoordigd. De top-7 kleurde oranje, met Tom Schellekens (23) voorop met Chella III de Laubry Z. Bas Moerings op Lavesther en Hessel Hoekstra op Le Grande werden tweede en derde.

www.jumpingdeachterhoek.nl

