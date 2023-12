Wijziging openingstijden Eibergse bibliotheek

EIBERGEN – Vanaf het nieuwe jaar gaat de Bibliotheek Eibergen op donderdagavond open in plaats van vrijdagavond. De eerste openstelling op donderdagavond is op 4 januari 2024.

Openingsavond combineren met andere activiteiten

“De reden waarom we de avondopenstelling wijzigen is omdat het aantal bezoekers op vrijdagavond terugliep in onze vestiging in Eibergen”, meldt PR/Communicatie adviseur en Programmamaker Resy Oonk. “Of dat op de donderdagavond wel beter zal gaan, zal zich moeten uitwijzen. Wel is voor ons de donderdagavond een betere avond om de openstelling te combineren met activiteiten als kleine lezingen, cursussen en andere activiteiten. De vrijdagavond is een minder geschikte avond voor activiteiten, merken we al langere tijd. Het weekend is dan voor de meeste mensen echt al begonnen. Daarom de keuze om de avondopenstelling te verplaatsen naar de donderdagavond”, aldus Oonk.

Nieuwe openingstijden

Huidige openingstijden Nieuwe openingstijden per 1-1-2024 Maandag 13.30 – 17.30 uur Maandag 13.30 – 17.30 uur Dinsdag 13.30- 17.30 uur Dinsdag 13.30- 17.30 uur Woensdag 10.00 – 17.30 uur Woensdag 10.00 – 17.30 uur Donderdag 13.30 – 17.30 uur Donderdag 13.30 – 20.00 uur Vrijdag 13.30 – 20.00 uur Vrijdag 13.30 – 17.30 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zondag gesloten Zondag gesloten