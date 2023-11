Verrassende CINEbieb-films in December

NEEDE / EIBERGEN – Gedurende de maand december zullen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen respectievelijk de films ‘The Duke’ op 7 december en ‘The Innocents’ op 20 december vertonen. Na elke vertoning bestaat de gelegenheid om onder het genot van een drankje met andere bezoekers over de film te discussiëren. Reserveringen kunnen gemaakt worden via de website: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

‘The Duke’

Op donderdagavond 7 december zal in CINEbieb Neede de film ‘The Duke’ worden vertoond, aanvang om 20.00 uur. In deze film, geregisseerd door Roger Michell, wordt het waargebeurde verhaal verteld van een van de opmerkelijkste kunstroofgevallen van de vorige eeuw. De 60-jarige taxichauffeur Kempton Bunton is verontwaardigd over de aankoop door een museum van een schilderij van de beroemde Spaanse kunstenaar F. Goya, voor het bedrag van 160.000£. Hij besluit het portret van de Duke of Wellington te stelen en heeft al een goed doel in gedachten voor het losgeld dat hij eist. De film, een oprechte en plezierige komedie, weerspiegelt het Britse vakmanschap dat zich al decennia lang kenmerkt, en is bovendien gebaseerd op ware gebeurtenissen. Hoewel het geen cinematografisch meesterwerk betreft, is ‘The Duke’ een innemende en ontroerende film. Met Jim Broadbent, die schittert in de rol van de anti-autoritaire en sociaal bewuste Bunton, en de even briljante Helen Mirren als zijn knorrige echtgenote, heeft de regisseur de harten van de kijkers reeds veroverd.

Regisseur: Roger Michell Cast: Helen Mirren, Jim Broadbent en Fionn Whitehead

‘The Innocents’

In Eibergen zal op woensdagavond 20 december de film ‘The Innocents’ worden vertoond, met aanvang om 19.30 uur. De titel van de film verwijst naar vier kinderen (variërend in leeftijd van zeven tot elf jaar) die wonen in een Noorse flatwijk en verre van onschuldig blijken te zijn. Degenen met een zwak voor katten dienen deze film wellicht te mijden, aangezien deze vier kinderen weinig moreel besef tonen en bovendien beschikken over bovennatuurlijke krachten. Een potentieel gevaarlijke combinatie. De tweede film van schrijver/regisseur Eskil Vogt, die frequent samenwerkt met Joachim Trier (bekend van ‘The Worst Person in the World’), is weliswaar ingetogen voor klassieke horror, maar desondanks uiterst huiveringwekkend. De jonge acteurs leveren tevens voortreffelijke prestaties.

Regisseur: Eskil Vogt Cast: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Ellen Dorrit Petersen, Morten Svartveit

Programma en Kaartverkoop

In elke deelnemende bibliotheekvestiging zijn boekenleggers beschikbaar met het volledige filmprogramma. Voor een uitgebreid overzicht van alle films kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Toegangskaarten voor de films zijn verkrijgbaar op de eerder genoemde website en kosten € 6,00, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen een korting van één euro op de toegangsprijs.