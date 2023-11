Filmvertoning van de films ‘Hier Ben Ik’ en ‘Ik Ben Levi’. Deze films zijn onderdeel van de ‘Ik ben…’ campagne.

ACHTERHOEK – De ‘Ik ben…’ campagne draait om het stimuleren van het motto dat iedereen altijd zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht wie je bent, wat je bent en waar je bent. Het is een laagdrempelige campagne die iedereen aanmoedigt om hun unieke identiteit te omarmen. Het centrale thema is om de zin “Ik ben …” op een manier in te vullen die bij iemand past, of dit nu gebeurt via LHBTIQ-labels, een eigen unieke identificatie, of iets daartussenin. De campagne benadrukt het belang van het erkennen en omarmen van je ware zelf, met de overtuiging: je bent goed zoals je bent.

Onderdeel van deze campagne zijn de verschillende jongeren uit de Achterhoek die hun eigen ‘Ik ben …’ verhaal delen en dienen als rolmodellen voor anderen jongeren. Daarnaast worden er drie educatieve lessen aangeboden, waarbij twee regionale films worden gebruikt om diversiteit en inclusie in het onderwijs te bevorderen. Dit zijn de films ‘Ik ben Levi’ van regisseur Jelle Kleinhesselink over niet anders willen zijn in een dorp en de korte musicalfilm ‘Hier ben ik’ van regisseur Jonathan van Wieren’ over homoseksualiteit binnen de kerk. Hieronder volgt een uitgebreidere omschrijving van de twee films.

‘Hier Ben Ik’

Een korte musicalfilm van ongeveer 20 minuten over de 19-jarige Elise die op het punt staat om gedoopt te worden, als haar kerkgemeenschap er achter komt dat ze een relatie heeft met Noa, een meisje uit dezelfde kerkgemeenschap. Elise komt ongewild voor de keuze te staan: kiezen tussen haar geloof of de liefde.

‘Ik Ben Levi’

Een shortfilm van 17 minuten over Levi (17) die worstelt met zijn gevoelens. Hij woont nog bij zijn ouders in het dorp waar hij is opgegroeid. Levi heeft onlangs vertelt aan zijn beste vriendin Laura dat hij niet alleen maar op meiden valt en dat hij verliefd is op zijn klasgenoot Noah. Laura moedigt hem aan om dit thuis te vertellen. Hoewel Levi al aan aantal pogingen heeft gedaan voelde het toch niet als het juiste moment. Als het hem dan toch eindelijk lukt lijken zijn ouders het goed op te vatten. Maar blijft dat zoals Levi geconfronteerd wordt met de reacties uit zijn dorp? En hoe moet het verder met de liefde voor zijn klasgenoot Noah?

Donderdag 7 december van 20.00-21.30 uur

Waar: Bibliotheek West-Achterhoek, Ijsselkade 13, 7001 AN Doetinchem

Programma: Beide films worden getoond en na afloop vindt er een gesprek plaats met Jelle Kleinhesselink en Beer Swildens, makers van de film ‘Ik Ben Levi’ en met Jonathan van Wieren, regisseur van de film ‘Hier Ben Ik’.

*De entree is gratis

Vrijdag 8 december van 11.00-12.30 uur

waar: Remonstrantse kerk, Emmastraat 10, 7241 EK Lochem

Programma: De film ‘Hier Ben Ik’ word getoond en na afloop vindt er een gesprek plaats tussen Jonathan van Wieren, regisseur van de film ‘Hier Ben Ik’ en de predikante.

*De entree is gratis

Vrijdag 8 december van 20.00-21.30 uur

Waar: Filmhuis Eibergen, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen

Programma: Beide films worden getoond en na afloop vindt er een gesprek plaats met Jelle Kleinhesselink en Beer Swildens, makers van de film ‘Ik Ben Levi’.

*Voor deze filmvertoning wordt een entree gevraagd van 5,- euro p.p. Deze entree moet worden gevraagd om de zaal te kunnen bekostigen.

Aanmelden kan via:

https://westachterhoek.op-shop.nl/booking/

filmpodium@dorpshuisdehuve.nl