De Tukkers DS3 – HV Grol DS2

GROENLO – Zaterdagavond speelde DS2 van handbalvereniging Grol tegen de Tukkers uit Albergen. HV Grol stond iets hoger in de ranglijst, maar het scheelde niet veel met het aantal punten dat de Tukkers bij elkaar had gespeeld. Vooraf kon het dus nog alle kanten op. Beide teams waren compleet en een gezonde spanning was voelbaar.

De eerste helft van deze boeiende wedstrijd ging gelijk op, met een vleugje paniek in het spel. De scheidsrechter hield goed de controle. Er waren indrukwekkende wissels te zien en Chantal G benutte alle penalty’s die HV Grol toegewezen kreeg. Bij rust stond het 11-11.

HV Grol toonde een sterke verdediging in de tweede helft, waardoor de Tukkers moeilijk konden scoren. HV Grol bleef daarentegen constant scoren en won uiteindelijk ruim met 22-16. Komende donderdag spelen de dames van HV Grol thuis tegen ZVBB. Wees welkom om de dames te komen aanmoedigen!