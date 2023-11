GGD organiseert regiotour voor coronaprik 

GGD Noord- en Oost-Gelderland organiseert van 18 tot en met 22 december een tour door de regio voor het laten zetten van de coronaprik. Inwoners die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen een coronaprik halen. Dit kan zowel op afspraak als via vrije inloop.

De vaste coronapriklocaties in Apeldoorn, Lichtenvoorde en Nunspeet sluiten op 15 december. Daarna is het nog een week mogelijk een coronaprik te halen op tijdelijke priklocaties. Na 22 december sluiten alle locaties. Alleen voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, is de coronaprik ook later nog beschikbaar.

Priklocaties regiotour

Doetinchem

Adres: Sporthal de Bongerd, De Bongerd 81

Openingstijden: maandag 18 en dinsdag 19 december van 9.00 tot 17.00 uur.

Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90

Openingstijden: maandag 18 december van 9.00 tot 16.30 uur. Dinsdag 19 december van 9.00 tot 16.00 uur.

Heerde

Adres: Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8

Openingstijden: vrijdag 22 december van 9.00 tot 16.00 uur.

Putten

Adres: Gemeentehuis, Fontanusplein 1

Openingstijden: donderdag 21 december van 9.00 tot 16.30 uur

Winterswijk

Adres: Jacobskerk, Markt 2

Openingstijden: woensdag 20 december van 10.30 tot 17.00 uur.

Zutphen

Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106

Openingstijden: donderdag 21 december van 9.30 tot 17.30 en vrijdag 22 december van 9.30 tot 14.00 uur.

Er wordt geprikt met het meest actueel beschikbare vaccin van Pfizer/BioNTech dat is aangepast op nu circulerende coronavarianten. Deze prikronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dit zijn mensen ouder dan 60 jaar, volwassenen (18-59 jaar) die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik, zwangeren, zorgmedewerkers, mensen uit medisch hoog risicogroepen en mensen die vanwege een kwetsbaar gezinslid in aanmerking komen. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen corona weer op peil gebracht en wordt ziekenhuisopname of overlijden zoveel mogelijk voorkomen.

Coronaprik halen

Maak je afspraak via planjeprik.nl met je DigiD of telefonisch via: 0800 7070 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook zonder afspraak terecht tijdens de regiotour. Houd dan rekening met eventuele wachttijd.

Kijk voor meer informatie over de coronaprik en de priklocaties op ggdnog.nl/vaccinatie-corona.

Bron(nen) & Afbeelding(en)