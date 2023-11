13e editie sfeervolle Midwinterhoornwandeling in Groenlo

GROENLO – De 13e editie van de sfeervolle Midwinterhoornwandeling met lichtjesroute in Groenlo vindt plaats op vrijdag 22 december 2023. De historische elementen van Groenlo vormen het perfecte decor voor deze betoverende wandeling, waarvoor geen deelnamekosten vereist zijn.

Deelnemers kunnen starten tussen 18:30 en 20:00 uur vanaf de Stadspomp op de Markt. De avond wordt ingeluid door Wim Ruessink, die zijn beiaardkunsten laat horen vanuit de Oude Calixtuskerk toren om 18:30 uur. Dit jaar is de route extra bijzonder verlicht om de ervaring te verrijken.

Onderweg valt er veel te ontdekken: honderden waxinelichtjes en muzikale verrassingen. De route voert langs normaal gesloten of onbekende plekken. Ongeveer 25 midwinterhoornblazers uit Beltrum, Groenlo en Kotten zullen op verrassende locaties spelen. Ook zijn er nieuwe (muzikale) verrassingen gepland, die nog even geheim blijven, aldus organisatoren Erik Mentink en Jos Spiekker.

Bezoekers kunnen genieten van gratis glühwein of warme chocolademelk, met een rustpunt halverwege en een fantastische afsluiting op een speciale locatie met een indrukwekkend optreden. De route is duidelijk gemarkeerd met lichtjes en bordjes, waardoor het eenvoudig te volgen is.

Deze tocht belooft een waar sprookje te worden, met mogelijk een sierlijke sneeuwval als extra geschenk. De tonen van de midwinterhoorns zullen ongetwijfeld de kerstsfeer in Groenlo verhogen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebookpagina ‘Vestingdagen Groenlo’ of op de website www.groenlo.nl.

Dit bericht wordt vanaf zaterdag 23 december 2023 aangemerkt met Archief'.