Nieuwe fietsbrug over de Slinge in Groenlo open.

GROENLO – In Groenlo is onlangs de nieuwe fietsbrug over de Slinge bij industrieterrein Den Sliem open voor verkeer. De voormalige spoorbrug, die sinds 1972 dienst deed, is vervangen door een moderne constructie. De vernieuwing maakt deel uit van de infrastructuurverbeteringen in de regio en biedt fietsers een veilige en toegankelijke oversteek.

Verbeterde Verbinding voor Fietsers

De nieuwe brug, die in de bijgevoegde foto te zien is, kenmerkt zich door een eigentijdse uitstraling met witte leuningen en een breed pad dat voldoende ruimte biedt aan fietsers en voetgangers. De vervanging van de oude brug maakt niet alleen een einde aan eventuele ongemakken van de verouderde structuur, maar zorgt ook voor een verbeterde en duurzame verbinding in het gebied.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

