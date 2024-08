Hoe dagcentrum De Molenberg het leven van meneer Klein Gunnewiek (83) weer kleur geeft

GROENLO – Op 83-jarige leeftijd heeft meneer Klein Gunnewiek, die twee jaar geleden zijn vrouw verloor, een nieuw hoofdstuk in zijn leven gevonden dankzij dagcentrum De Molenberg van Marga Klompé. Eerst was hij sceptisch en terughoudend, maar dit veranderde bij het eerste kennismakingsmoment.

Meneer Klein Gunnewiek vond het dagcentrum maar niks. Hij noemde het kinderachtig gedoe. Maar hij merkte ook dat hij zich thuis verveelde en de mensen om zich heen miste. “Ik stond maar in huis en wist niet goed wat ik moest doen. Ik miste het contact met anderen. Op advies van mijn dochter ben ik met tegenzin een dagje mee gaan lopen in dagcentrum De Molenberg in Groenlo.” En dat moment veranderde alles bij meneer. “Het is hier zo ontzettend leuk. Dit had ik echt niet verwacht. Iedere oudere moet weten hoe leuk het hier is. Je bent er en je vermaakt je er ook.”

Ondanks zijn gedeeltelijke gehoorverlies voelt meneer zich helemaal thuis. “Ik ben doof en kan daarom niet alles altijd goed horen. En dat maakt hier allemaal niets uit. Ze nemen de tijd voor je. De verzorging is goed. En we doen verschillende activiteiten. Voor ieder wat wils. En het mooiste? Ik doe nu overal aan mee!”

Een van zijn favoriete activiteiten is het ‘Ik Hou Van Holland’ vragenspel. “Hier kan ik mij wel een uur mee vermaken. Het gaat om het meedoen en niet om de strijd. Dit gaat bij het gymuurtje met de kleuterklas soms wel anders,” vertelt hij lachend. “Als we dan een spel doen met zwembuizen en een bal, slaan de kinderen erop los. En niet alleen op de bal…,” voegt hij glimlachend toe. “Hier kan ik zo van genieten. Het is leuk dat we ook activiteiten doen met de school.”

Naast de nieuwe contacten die hij heeft gelegd, was het een aangename verrassing om oude bekenden tegen te komen. “Ik zie bekenden waarvan ik helemaal niet wist dat ze naar het dagcentrum gingen. Erg leuk om elkaar dan weer te zien en te spreken.”

Voor iedereen die twijfelt om naar het dagcentrum te gaan, heeft meneer Klein Gunnewiek een duidelijke boodschap: “Ga er maar gewoon heen. Hier is het goed. Je voelt je er thuis.”

Is dagcentrum De Molenberg misschien iets voor u of iemand die u kent? Kom vrijblijvend kennismaken tijdens de wekelijkse inloopochtend op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur aan Ziekenhuisstraat 7 in Groenlo.