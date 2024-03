Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Gelderlander zit een Supporter van Schoon

GELDERLAND – Op zaterdag 23 maart vindt de 22e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Dit is de grootste jaarlijkse voorjaarsschoonmaak waarbij straten, pleinen en parkjes worden ontzien van zwerfafval. Heel Gelderland wordt opgeroepen om op deze dag de handen uit de mouwen te steken door met elkaar zwerfafval op te ruimen. Want uiteindelijk schuilt er in iedereen een ‘Supporter van Schoon’.

Iedere deelnemer wordt gevraagd om via www.supportervanschoon.nl op de ‘ja, ik doe mee’-button te klikken. Vervolgens kunnen deelnemers een actie aanmaken op de schoonkaart zodat ook anderen kunnen aanhaken. Bij het vinden van plastic flesjes en blikjes met statiegeld wordt gevraagd deze in te leveren bij een inleverpunt voor statiegeld. De Landelijke Opschoondag wordt georganiseerd door Supporter van Schoon, een initiatief van Verpact (voorheen Nederland Schoon).

Een wereld zonder zwerfafval

In heel Nederland wordt tijdens de Landelijke Opschoondag samengewerkt door jong én oud en iedereen doet mee: buren, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten. In minder dan een dagdeel maken deelnemers al een groot verschil. Door het samen met buren, familie, clubgenoten en vrienden te doen, is het ook nog eens een gezellige en actieve tijd samen. Vorige editie staken zo’n 50.000 vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Hester Klein Lankhorst, voorzitter van het bestuur van Verpact hoopt dat dit jaar minimaal zoveel deelnemers in actie komen: “Wij streven naar een wereld waarin verpakkingen geen schade meer toebrengen aan mens en milieu. Dat is dus ook een wereld zonder zwerfafval. Zwerfafval is niet alleen slecht voor het milieu, ook gaan verpakkingen verloren die we graag willen recyclen. En als afval tóch zwerft, ruimen Supporters van Schoon dit massaal op tijdens de Landelijke Opschoondag. Ik vind het inspirerend om te zien hoe de Landelijke Opschoondag jaar na jaar groeit in deelname en impact!”

Speuren naar rommel

Een dag als de Landelijke Opschoondag is niet alleen goed voor mens en milieu, het is ook heel belangrijk voor de dieren dat er zo min mogelijk zwerfafval in de natuur belandt. Supporter van Schoon prof. dr. Freek Vonk vertelt: “Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact van zwerfafval, niet alleen voor ons eigen welzijn, maar om alles waarmee we deze planeet delen. De Landelijke Opschoondag markeert voor mij de gelegenheid waarop we gezamenlijk naar buiten treden om de strijd aan te gaan met zwerfafval. De Supporters van Schoon speuren naar de rommel die onze leefomgeving vervuilt. Hoe zorg jij voor minder afval?”

Hergebruik een belangrijk thema

Het doel is 100% fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050, zonder zwerfafval en microplastics. Niet alleen doordat alle verpakkingen goed recyclebaar zijn, ook door te kiezen voor herbruikbare alternatieven. Hergebruik van verpakkingen heeft dan ook een nadrukkelijke rol in de toekomstvisie, om zo zwerfafval te voorkomen. Hester Klein Lankhorst: “We merken dat herbruikbaarheid een steeds belangrijker thema wordt bij consumenten en bedrijven. Mensen kiezen steeds vaker voor alternatieven als een herbruikbare beker en een opvouwbare tas voor tijdens het winkelen of boodschappen doen. Ook bedrijven experimenteren ermee, bijvoorbeeld met verpakkingen die je opnieuw kunt vullen. Wij juichen dit toe, want het voorkomen van zwerfafval is het allerbeste!”

