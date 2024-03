Boogie Woogie voor één avond Talent Farm Festival terrein

WINTERSWIJK – Eind maart is het 79 jaar geleden dat Winterswijk is bevrijd, daarom wordt Boogie Woogie Cultuurcentrum op vrijdag 22 maart, van 19:00 tot 22:00 uur, getransformeerd tot een bevrijdingsfestival met twee podia, speciaal voor jongeren vanaf 13 jaar uit Winterswijk. Het is de eerste editie van het zogenoemde Talent Farm Festival. Bij eerdere bevrijdingsfestivals lag de nadruk op oudere muziekstijlen zoals Bigband Jazz uit de jaren ’40. Dit jaar wordt gefocust op de nieuwe muziekstromen EDM (Electronic Dance Music) en Hiphop. De organisatie bestaat uit een team jongeren die ondersteund worden door de talentmakelaars Melvin Dijkema en Jesse Klein Entink, kortom een festival voor én door Winterswijkse jongeren. Bij het project zijn landelijke, provinciale en lokale partners betrokken zoals Kunstbende, Cultuur-en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA), de gemeente Winterswijk en uiteraard Boogie Woogie Cultuurcentrum.

Verbinding en podiumervaring

Een van de redenen om dit festival te organiseren is het feit dat jongeren in Winterswijk gedurende de lockdownmaatregelen weinig mogelijkheden hadden voor sociale interactie en culturele beleving. Dit evenement biedt jongeren een gelegenheid om samen te komen, te genieten van muziek en kunst, en weer verbinding te maken met elkaar.

Daarnaast creëert het festival een podium voor opkomende jonge artiesten binnen de lokale Hiphop- en DJ-scene. Voor sommigen is dit een eerste kans om hun act op het podium te brengen. Gevestigde acts zoals Fernando Rijstenberg en Ty Arrow (Tyrese Heinen) delen het podium met nieuw talent als DJ Bochel (Tjeerd Heinen), Nøut (Noud Oonk) en MaxB (Max Berndes) van 222 Creatives.

Organisatie door jongeren

Het festival wordt grotendeels georganiseerd door jongeren, die een breed scala aan taken op zich nemen, variërend van de marketing van het festival tot de aankleding en het regelen van een indrukwekkende licht- en geluidsshow. Talent Farm gelooft dat deze aanpak, waarbij jongeren zelf het voortouw nemen, het eigenaarschap aan hen teruggeeft. Deze benadering draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid onder jongeren. De kans op een succesvol evenement wordt hierdoor vergroot.

Workshops

Naast de muzikale line-up hebben jongeren ‘s avonds ook de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende workshops. Deze workshops, waaronder een DJ-workshop verzorgd door Crüpo, een fotografie-workshop door Sarah Huiskamp en een contentworkshop door Pepijn Willemsen, worden mogelijk gemaakt door samenwerking met de landelijke cultuurorganisatie Kunstbende.

Informatie en tickets

Voor uitgebreide informatie over het Talent Farm Festival, het aanschaffen van tickets of het inschrijven voor een van de workshops, kan het officiële Instagram-account van Talent Farm geraadpleegd worden: gebruikersnaam @Talent_Farm. Op dit account zijn de laatste nieuwtjes te lezen, kan men meer te weten komen over de line-up en workshops, en deelname aan de bruisende gemeenschap van jonge talenten die samenkomen op dit evenement.

