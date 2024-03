Vrijwilligers informatieochtend huis Verwolde

LAREN(Gld) – Huis Verwolde is dit jaar voor het eerst jaarrond geopend op iedere zondag. Door deze verruimde openstelling zoekt de organisatie extra vrijwilligers. Op vrijdag 22 maart wordt daarom een vrijwilligers informatieochtend georganiseerd. Geïnteresseerden die graag actief bezig zijn, nieuwe mensen willen ontmoeten en mee willen helpen aan het behoud en openstelling van dit klassieke edelmanshuis, zijn van harte welkom.

Vrijwilligersfuncties

Huis Verwolde ontvangt elk jaar veel bezoekers en onze vrijwilligers zijn hier op allerlei gebied druk mee. Dankzij hun inzet kunnen wij bezoekers de vele facetten van huis Verwolde in volle glorie laten zien. Onze vrijwilligers zorgen o.a. voor een gastvrije ontvangst van de bezoeker, geven rondleidingen, verzorgen de verkoop in de museumwinkel, werken in de tuin, verzorgen de horeca in de theeschenkerij, ontvangen schoolklassen, onderhouden huis en collectie of verrichten kleine klusjes. Dat allemaal op één van de mooiste locaties in de Achterhoek!

Programma

Geïnteresseerden zijn op vrijdag 22 maart welkom om 9:30 uur. Na een korte introductie met een kopje koffie, vertrekt er een verkorte rondleiding door het huis of door de tuin en wordt het vrijwilligerswerk toegelicht. Uiteraard is er volop gelegenheid vragen te stellen.

Datum: vrijdag 22 maart

Tijd: 9:30 – 11.30 uur

Entree: gratis

Graag vooraf aanmelden via: verwolde@glk.nl

Adres: Jonker Emilelaan 4, 7245TL, Laren

Informatie: www.glk.nl/ verwolde

Over huis Verwolde

Huis Verwolde is één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap en Kasteelen. Het huis is jaarrond te bezoeken op zondag van 11:00 – 16:00 uur. Van april tot en met oktober en tijdens schoolvakanties regio midden op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 16:00 uur.

