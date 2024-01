Meer WW-Uitkeringen in de Achterhoek in 2023, Maar Nog Steeds Onder Landelijk Niveau

ACHTERHOEK / GELDERLAND – In de Achterhoek waren er eind 2023 in totaal 2.201 WW-uitkeringen. Dat is een stijging van 254 uitkeringen vergeleken met eind 2022. Over het hele jaar 2023 is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 13% toegenomen. Dit is meer dan de landelijke stijging van 7,8%. Maar als je kijkt naar het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot het aantal mensen dat kan werken, ligt dit percentage in de Achterhoek met 1,3% lager dan het landelijke gemiddelde van 1,6%.

Toename WW-Uitkeringen in Gelderland in 2023

In Gelderland is het aantal WW-uitkeringen in 2023 met 10% gestegen tot 16.871. Dit is na twee jaar waarin het aantal juist afnam. Vergeleken met eind 2019 zijn er echter nog altijd 30% minder WW-uitkeringen. Voor mensen die op zoek zijn naar werk, zijn er dus nog steeds goede kansen.

Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, merkt op: ‘In 2023 zagen we in Gelderland dat het aantal WW-uitkeringen op en neer ging. Uiteindelijk zijn er over het hele jaar 10% meer WW-uitkeringen bijgekomen. Maar het aantal WW-uitkeringen is nog steeds heel laag. Dit betekent dat mensen die werk zoeken nog steeds een goede kans hebben om een baan te vinden. En bedrijven hebben vaak moeite om geschikte mensen te vinden voor hun openstaande banen.’