Zwarte Cross Open 2024 – Een Nieuwe Opzet voor de Motorcross Kwalificaties

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross, een gerenommeerd motorcrossevenement, kondigt voor 2024 een vernieuwde opzet aan. Vijf landelijke kwalificatiewedstrijden, gepland van maart tot en met juni, zullen het deelnemersveld voor de finale evenementen bepalen.

In een significante wijziging van het traditionele format zal de Zwarte Cross niet langer functioneren als een competitiewedstrijd, maar als een onafhankelijk evenement open voor alle licentiehouders. Met de introductie van de ‘Zwarte Cross Open’, zullen deelnemers zich via een reeks kwalificatiewedstrijden en een halve finale kunnen kwalificeren voor de finalewedstrijden, die plaatsvinden op 19, 20 en 21 juli in Lichtenvoorde.

De kwalificatie staat open voor alle rijders met een KNMV-licentie. Ter ondersteuning van rijders met een MON-licentie, zal de KNMV gratis dagpassen verstrekken voor deelname aan de Zwarte Cross Open. De top-15 rijders van elke kwalificatiewedstrijd zullen doorstromen naar de halve finales. Deelnemers hebben de optie om aan meerdere kwalificatiewedstrijden deel te nemen, met het doel om een plek in de halve finales te bemachtigen.

Rinaldo Klein Bleumink, vertegenwoordiger van de organisatie Feestfabriek Alles Komt Goed BV, uit zijn enthousiasme over de nieuwe opzet: “Deze vernieuwing biedt motorcrossers uit alle regio’s van het land de kans om deel te nemen aan de Zwarte Cross. Ons doel is om een meer gebalanceerd en competitief deelnemersveld te creëren. We zijn de samenwerkende clubs dankbaar voor hun bijdrage aan dit nieuwe format. Alle zeven wedstrijden zullen onder de vlag van de KNMV plaatsvinden, waarbij gelijkheid voor alle motorsporters wordt gewaarborgd.”

De klassenindeling voor het evenement blijft ongewijzigd, met categorieën zoals 50cc, 85cc, 125cc, 250cc, 500cc en de Damesklasse. Voor de 85cc klasse zijn zowel kleine als grote wielen toegestaan. De dagindeling voor de Zwarte Cross is als volgt: vrijdag 19 juli voor de 50cc en 125cc, zaterdag 20 juli voor de 250cc en 500cc, en zondag 21 juli voor de 85cc en de Damesklasse.

