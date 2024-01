Nieuwe Sportzaal en Ontmoetingsplek in Halle

HALLE – Het gemeentebestuur van Bronckhorst gaat € 500.000 geven voor het opknappen en energiezuiniger maken van de sportzaal De Meisterkamp in Halle. De gemeente staat ook garant voor € 150.000 voor de Stichting Sport en Ontmoeten Halle (SSOH). Een andere stichting, Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), doet hetzelfde en staat ook garant voor € 150.000. Door deze garanties kan SSOH geld lenen voor de verbouwing. Het idee om de oude sportzaal te veranderen komt van de mensen in Halle. De gemeenteraad moet hier nog over beslissen.

SSOH wil van de oude gymzaal een plek maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er komt een plek voor jongeren en een ruimte voor een fysiotherapeut. Er wordt ook een nieuwe, zuinige sportzaal gebouwd. De nieuwe Meisterkamp wordt een plek waar verschillende mensen samen kunnen komen. Dit is goed voor het samen leven, werken en elkaar ontmoeten in Halle.

Sporten en Elkaar Ontmoeten

SSOH is in 2014 opgericht om sport en ontmoeting in Halle te verbeteren. Het bestuur van SSOH bestaat uit mensen die de sportzaal en sportvelden gebruiken. Ze werken veel samen met Stichting Dorpshuis De Korenaar, die zich bezighoudt met cultuur en ouderen in Halle.

Toen de gemeente in 2019 zei dat ze de gymzaal wilde sluiten, gingen de betrokkenen samenwerken om een plan te maken. Met het geld van de gemeente en andere financiële steun kan SSOH nu beginnen met het bouwen van de nieuwe sportplek. De oude gymzaal blijft open tot de nieuwe klaar is.