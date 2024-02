Wendy Scholten reservekampioen springen van Gelderland/Flevoland

LICHTENVOORDE – De Lichtenvoordse amazone Wendy Scholten heeft op vrijdag 9 februari in Lathum de reservetitel gewonnen op het KNHS-springkampioenschap van Gelderland en Flevoland. Ze startte met haar bijna zevenjarige Mogwai WS, een zoon van Eldorado van de Zeshoek, in de klasse 1.35m en bleef alle drie parcoursen foutloos. Kampioen werd Corné van Zanten uit Lelystad.

In de barrage op 1.40m hoogte was Wendy’s tijd goed voor de tweede plaats en een ticket voor het Nederlands kampioenschap op 22 maart in Ermelo. Als extra beloning kreeg ze ook een startbewijs voor ‘Indoor Brabant’ op 7 maart in ’s-Hertogenbosch. “Wie dit evenement kent, kan zich wel voorstellen dat ik daar enorm naar uitkijk. Eén van de mooiste, grootste en gezelligste indoorconcoursen ter wereld, waar de wereldtop aan ruiters aan de start verschijnt. Ik rijd natuurlijk niet in hun rubrieken, maar het gaat wel een mooie ervaring zijn”, vertelt Wendy Scholten.

Precies een jaar geleden won Wendy het Gelders kampioenschap in de klasse 1.40m met haar zelfopgeleide merrie Jocelyn Brown WS, maar al snel rolde ze van de ene pech in het andere. “Een dag na het kampioenschap brak ik mijn voet en nog een paar dagen later blesseerde Jocelyn Brown zich ernstig. Dat was een moeilijke periode voor me. Jocelyn keert niet meer terug in de sport, maar verwacht wel een veulen dit jaar. Ik had afgelopen jaar nog maar één paard voor de springconcoursen en dat was Mogwai WS. Hij is ontzettend getalenteerd en ik heb hem spaarzaam ingezet, maar nu komt hij op een leeftijd dat hij vaker op concours mag laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Ik heb er alle geloof in dat hij in de toekomst de echt hoge Grand Prix’s kan gaan springen. Zulke paarden heb je niet zomaar in handen, ik prijs me gelukkig dat ik hem zelf gefokt heb en nog steeds op stal heb. Het is elke dag genieten met hem.”

Naast Mogwai WS heeft de amazone nog vier vierjarige paarden die komende zomer meegaan op concours en rijdt ze Prix St.Georges dressuur met haar achtjarige zwarte merrie Lily WS. “Ook een geweldig paard dat op weg is naar de Grand Prix dressuur. De wedstrijden die ik met haar rijd zijn vaak verder weg, maar komend weekend hebben we een thuisconcours op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Dan start ik op zaterdag 17 en zondag 18 februari.”

Voor wie benieuwd is naar haar paarden en concoursen: Op haar Facebook en Instagram account @wendyscholtenhorses geeft de amazone regelmatig een kijkje achter de schermen en hoe ze haar paarden traint.

