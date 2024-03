Stichting Femme Tech Achterhoek zet in op Technische Diversiteit

ACHTERHOEK – Vandaag, op Internationale Vrouwendag 2024, is bekendgemaakt dat na ruim 3 jaar van toewijding en inspanning op 29 februari 2024 het initiatief Femme Tech Achterhoek officieel is opgericht.

Wat begon als een bescheiden idee op LinkedIn meer dan 3 jaar geleden, is uitgegroeid tot een dynamische kracht die de diversiteit in de technische sector omarmt. Door bedrijfsbezoeken, techniekdagen en voorlichtingsbijeenkomsten is niet alleen een netwerk opgebouwd, maar ook een broodnodig platform gecreëerd waar technisch onderlegde vrouwen elkaar vinden en versterken. Een uniek perspectief draagt bij aan een inclusieve technische wereld waar trots op is.

Met het oprichtingsbestuur, bestaande uit Anne Marie Willemsen (voorzitter), Leonie Meuwszen (penningmeester), Inou Heideman (secretaris), Jolien Heeman en Jasmijn Krabbenborg (algemene leden), is de stichting nu officieel gevormd om de voortgang en groei van Femme Tech Achterhoek te waarborgen. Er is een nieuwe fase ingeluid voor de technische sector in de Achterhoek.

Femme Tech Achterhoek streeft naar het bevorderen van diversiteit in de (maak)industrie van de Achterhoek, het aantrekken van een diverse groep arbeidskrachten voor technische bedrijven in de Achterhoek, het behouden van technisch talent in de sector, het op een andere wijze verbinden van technische beroepen op de arbeidsmarkt, het aanmoedigen van scholieren om te kiezen voor technische opleidingen met de boodschap: “Volg je passie en omarm je talenten”, en het bestrijden van oude genderpatronen en vooroordelen in technische beroepen.

Er is veel enthousiasme voor dit nieuwe hoofdstuk om de diversiteit in de technische sector voor en met de Achterhoek verder te bevorderen en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en maximaal vooruitkomt.

Wie geïnspireerd is om deel te nemen aan dit initiatief als ambassadeur of meer wil weten, wordt aangemoedigd om contact op te nemen. Stuur simpelweg een berichtje via LinkedIn naar Inou Heideman. https://8rhk.nl/femme-tech-achterhoek/

Benieuwd waar wij binnenkort vertegenwoordigd zijn? Hou onze LinkedIn pagina in de gaten.

