Gemeente Bronckhorst en COA zetten stappen voor opvang jonge vluchtelingen naast gemeentehuis

HENGELO(Gld) / BRONCKHORST – In een gezamenlijke inspanning om de acute opvangproblematiek van vluchtelingen in Nederland aan te pakken, hebben de gemeente Bronckhorst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plannen aangekondigd voor de realisatie van een nieuwe opvanglocatie. Deze locatie is bedoeld voor maximaal 80 jonge vluchtelingen, in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 17 jaar, en zal gevestigd worden op een terrein nabij het gemeentehuis in Hengelo, aan de Elderinkweg.

De beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst komt voort uit een dringend verzoek aan gemeenten om bij te dragen aan het vinden van opvangmogelijkheden, gezien de schrijnende situaties die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt. De gekozen locatie is eigendom van de gemeente en biedt het voordeel dat het op loopafstand ligt van essentiële voorzieningen, waarmee de opvang op korte termijn gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat de opvanglocatie zijn deuren zal openen in de eerste helft van 2025, voor een periode van 10 jaar.

Het COA zal de komende tijd een businesscase uitwerken, terwijl de gemeente zich bezighoudt met het opstellen van een omgevingsplan en het vergunningstraject. Hierbij wordt benadrukt dat de omwonenden nauw betrokken zullen worden bij het proces. Deze stap markeert het begin van een langdurige opvangoplossing, waarbij de Bronckhorster gemeenschap haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door mensen die vluchten voor oorlog, geweld, en vervolging een veilige plek te bieden.

Burgemeester Marja van der Tas onderstreepte het belang van het vinden van humane huisvesting voor vluchtelingen, en de noodzaak om in gesprek te blijven met buurtbewoners over de integratie van de opvang in hun omgeving. Ook wees zij op het belang van zorgvuldige begeleiding en toezicht op de locatie.

In aanloop naar de realisatie van de opvanglocatie zullen de gemeente en het COA besloten bijeenkomsten organiseren voor direct aanwonenden en omliggende verenigingen, waarbij zij meer informatie zullen verstrekken en vragen zullen beantwoorden. Een bredere bijeenkomst voor andere belangstellenden volgt later in april, met meer details over de invulling van de locatie.

Deze ontwikkeling past binnen de landelijke Spreidingswet, die de verspreiding van vluchtelingen over alle gemeenten regelt. Bronckhorst heeft de opdracht om in totaal 221 asielzoekers op te vangen, en streeft ernaar drie kleinschalige locaties voor jonge vluchtelingen te realiseren. Deze locatie bij het gemeentehuis is de eerste stap, waarbij nog gezocht wordt naar twee andere locaties binnen de gemeente.

Bron(nen) & Afbeelding(en)