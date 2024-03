Te Nat – Te Droog – Meet Up in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 12 april a.s. staat de Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort in het teken van de te natte én te droge Achterhoek. Hoe gaan we hiermee om? Wat willen we met de Achterhoekse grond? Niet iedereen wil hetzelfde en elk ‘belang’ ansich vraagt om een andere aanpak. Deze Meet Up is onderdeel van het project “Staat van de Macht” bij de Koppelkerk, waar we uiteenlopende vormen en impact van macht onderzoeken. Vraag bij de Meet Up is o.a.: Kunnen we door meer en beter samen te werken op de verschillende terreinen effectiever omgaan met het natuurlijke verschijnsel van (te) veel of (te) weinig regen en in zijn geheel als regio stappen zetten naar een betere waterbalans?

Het Achterhoekse Landschap

Eeuwenlang was de Achterhoek een uitgesproken nat gebied. Met het in cultuurbrengen van de woeste gronden vooral in de 19e en 20e eeuw verdween de spons die water kon vasthouden. Structureel watertekort ontstond in de loop van de 20e eeuw. Vreemd genoeg is tegelijkertijd de totale hoeveelheid neerslag toegenomen. Echter, het neerslagpatroon veranderde: we zien nu vooral een neerslagrijke winter en een neerslagarme zomer. De vraag ontstaat: hoe kunnen we de neerslag uit de natte periode vast houden en inzetten in de droge periode? Dat vereist maatwerk. De Achterhoek kan ingedeeld worden in 10 regio’s waarvoor elk een eigen aanpak opgesteld moet worden.

De Meet Up: De Achterhoekse Droogteproblematiek

De Meet Up begint met de basis: ‘Wie beheert welke waterstroom?’ en ‘Welke kaders zijn er voor het waterbeheer?’ Inclusief de actuele vraagstukken die typerend zijn voor de Achterhoek. Hoe kun je het verschil in belangen uit oogpunt van natuurbeheer, burger, agrarisch bedrijf, het Waterschap en anderen bij elkaar brengen? Wat zijn de belangrijkste knoppen om aan te draaien? Wat moeten we leren accepteren?

Te Nat – Te Droog is dus geen klimaatdiscussie, maar een verkenning van onze omgeving, hoe we deze beheren, (menen) te beheersen en waar de noodzakelijke acceptatie begint.

De gasten van deze avond zijn:

Erik Luiten, voorzitter vereniging Agractie en ex-algemeen bestuurder van het Waterschap Rijn en IJssel, en Iris Epping, medewerker Klimaat bij de gemeente Aalten, zijn de gasten van deze avond.

Bent u geïnteresseerd in een mogelijk andere kijk op de zaak? Heeft u ideeën voor verbeterde samenwerking? Bent u zelf actief bezig met het verschijnsel van veel of erg weinig water? Praat mee!

De Meet Up vindt plaats op 12 april 2024, 20:00 uur bij de Koppelkerk in Bredevoort. Tijdens deze avond gaan de gasten met het publiek in gesprek over grenzen, kansen en ontwikkelingen binnen het waterbeleid en de uitvoering daarvan in onze regio.

Het helpt in de technische voorbereiding wanneer u de moeite neemt om zich via de website van de Koppelkerk aan te melden voor de Meet Up: www.koppelkerk.nl. Daar vindt u ook links naar meer informatie over het onderwerp. De Meet Up is gratis toegankelijk, een vrije gift voor de organisatie wordt op prijs gesteld.

