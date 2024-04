HV Grol DS4 – Duiven DS4

GROENLO – Zondag speelde dames 4 van handbalvereniging Grol haar laatste wedstrijd van dit seizoen. Tegen Duiven werd één keer verloren en één keer gewonnen, het zou dus een spannende pot kunnen worden. De nummer 2 in de competitie startte sterk door snel twee keer achter elkaar te scoren. HV Grol, op de vierde plek, had daar even geen antwoord op. De aanval liep niet soepel en verdedigend was het zoeken naar een goede aanpak. Gelukkig wist Loran de score voor de thuisploeg te openen en begon iedereen wat meer in de wedstrijd te komen. Keeper Merel hield een belangrijke penalty tegen. De coach bracht wat slimme variaties in het spel, zo werd er een tijdje met 2 cirkelspelers aangevallen en ging HV Grol offensief verdedigen. In de rust, met een 4-6 achterstand, gaf ze haar speelsters mee om vertrouwen te houden, hard te werken en geen balverlies te lijden.

In de tweede helft werd HV Grol steeds gevaarlijker en begon in te lopen op Duiven. In de verdediging werd er hard gewerkt. Mariska forceerde een break-out door de bal er tussenuit te tikken en de 10-11 te maken. Bij een tussenstand van 11-12 kreeg Dion, dankzij goede druk door opbouwer Sanne, alle ruimte op de hoek om de gelijkmaker te scoren. Marja liet zich niet vastzetten en gooide, vanuit de andere hoek, het winnende doelpunt met een stuit achter de keeper. Merel hield met een mooi tikje het laatste schot van Duiven tegen en zo was de hard bevochten winst binnen! Met een eindstand van 13-12 gingen de dames tevreden naar de kleedkamer.

Bron(nen) & Afbeelding(en)